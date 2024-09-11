Dünyanın beklediği canlı yayın! Trump ve Harris kozlarını paylaştı

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İşte canlı yayında ilk kez karşı karşıya gelen Harris ve Trump'ın tartışmasından önce çıkan satır başları:

EKONOMİ

"Ben ABD'lilerin hayallerini gerçekleştirmek için uygun tek kişiyim" diyen Harris, "Vergi muafiyetini 6 bin dolara çıkaracağım. Böylece genç ABD'liler ev ve araba alabilecekler" dedi.

"Ülkemiz tarihinin en iyi ekonomisini yarattım" diyen Trump, "İnsanlar sizin yüzünüzden temel ihtiyaçlarını alamıyorlar. Ekonomimizi mahvettiniz" dedi.

KÜRTAJ

Trump, kürtajı yasaklamayacağını belirterek, "Bu sorun tamamen eyaletlerin elinde. Eyaletler bunları oyluyor ve bu ABD'yi ikiye ayırmış bir konu. Ben cesaret gerektiren bir şey yaptım" dedi.

Harris ise "Kadın kendi vücuduyla ilgili kararı kendi vermeli" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: ABD'li kadınlarla konuştum. Kongre yasayı geçirdiğinde ABD Başkanı olarak gururlu bir şekilde imzalayacağım. Trump başkan olur ise bunu yasaklayacak. Amerikalılar kendi kararını vermeli.





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İsrail kendini savunma hakkına sahip olduğunu ama bunu nasıl yaptığının önemli olduğunu vurgulayan Harris, "Savaş sona ermeli. Çok fazla masum öldü. İsrail'e kendini savunma desteğini her zaman vereceğim. Filistinliler artık güvenli bir şekilde yaşayacak ve Gazze'yi yeniden inşa etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.



Kendisinin başkan olsaydı bu savaşın hiç başlayacağını iddia eden Trump, "Harris, İsrail ve Netanyahu'dan nefret ediyor. Netanyahu iki kere ABD'ye gelmesine rağmen onunla görüşmedi bile. Başkan seçildiğimde bu savaşı bitireceğim" şeklinde konuştu.

RUSYA-UKRAYNA

"Bu savaşın biran önce sona ermesini istiyorum" diyen Trump, "Zelenski ve Putin, Biden'a saygı duymuyorlar. İki lideri yakından tanıyorum. Biden, Putin ile telefonda bile görüşmedi. Ben Putin ile nasıl konuşacağımı çok iyi biliyorum. Şaka yapmıyorum, 3. dünya savaşı çıkabilir.



Zelenski ile görüştüğünü belirten Harris ise "NATO olarak Ukrayna'yı destekledik. Trump başkan olsaydı, Kiev'de Zelenski değil Putin oturuyor olurdu" dedi.