DÃ¼nyanÄ±n beklediÄŸi aÃ§Ä±klama: Trump Kongre konuÅŸmasÄ±nÄ± yapÄ±yor

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20 Ocak gÃ¼nÃ¼ baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturan Trump, baÅŸkan olduktan yaklaÅŸÄ±k 6 hafta sonra Senato ve Temsilciler Meclisi Ã¼yelerinin beraber katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oturumda Amerikan halkÄ±na hitap ediyor.Â

Trump'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ±ndan Ã¶ne Ã§Ä±kanlar ÅŸÃ¶yle:

ABD Kongresi'nin Ã¼yeleri, hepinize teÅŸekkÃ¼r ediyorum. DeÄŸerli vatandaÅŸlarÄ±m Amerika geri dÃ¶ndÃ¼. 6 hafta Ã¶nce bu binanÄ±n Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda durdum ve ABD'nin altÄ±n Ã§aÄŸÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nda olduÄŸumuzu sÃ¶yledim. 43 gÃ¼nde Ã§oÄŸu yÃ¶netimin baÅŸaramadÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±lara imza attÄ±k ve bu daha baÅŸlangÄ±Ã§. BugÃ¼n Meclis'e dÃ¶nerek ABD momentumun geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylÃ¼yorum ve Amerikan rÃ¼yasÄ± her zamankinden daha canlÄ± gÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ã¶nÃ¼nde. BaÅŸkanlÄ±k seÃ§imi hiÃ§ gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir oyla kazandÄ±k. OylamayÄ± Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir farkla kazandÄ±k. HaritanÄ±n neredeyse tamamÄ± CumhuriyetÃ§iler lehine kÄ±pkÄ±rmÄ±zÄ±ydÄ±. AmerikalÄ±larÄ±n Ã§oÄŸu Amerika'nÄ±n doÄŸru yolda olduÄŸuna inanÄ±yor. GeÃ§tiÄŸimiz 6 haftada 100 kararname imzaladÄ±m ve 400'den fazla faaliyette bulundum. MantÄ±k, gÃ¼venlik ve refahÄ± geri getirmek iÃ§in adÄ±m atmaktan Ã§ekinmedim. Ãœlkemde herkes iÅŸinin yapmasÄ± gerekiyor ve ben ÅŸu an iÅŸimi yapÄ±yorum. BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n ilk ayÄ± ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki en baÅŸarÄ±lÄ± dÃ¶nem. Bir sÃ¼rÃ¼ kiÅŸi bunu sÃ¶ylÃ¼yor.

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Yemin ettikten sonra GÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zda acil durum ilan ettim ve ABD ordusunu konuÅŸlandÄ±rdÄ±m. AttÄ±ÄŸÄ±m adÄ±mlar sayesinde yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ± tarihimizdeki en dÃ¼ÅŸÃ¼k dÃ¶neme ulaÅŸtÄ±. SÃ¶zlerimi dinlediler ve gelmemeye karar verdiler. Biden, ABD tarihindeki en kÃ¶tÃ¼ baÅŸkan. Onun dÃ¶neminde binlerce kiÅŸi Ã¼lkemizi iÅŸgal etti. BunlarÄ±n Ã§oÄŸu, hÄ±rsÄ±z, katil. DÃ¼nyadaki en Ã¶lÃ¼mcÃ¼l hastalÄ±ÄŸÄ±n ilacÄ±nÄ± bulabilirim ve buradaki insanlar beni yine de alkÄ±ÅŸlamayÄ±p tebrik etmeyeceklerdir. 5. defadÄ±r bu konuÅŸmayÄ± yapÄ±yorum ve bu Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼. KarÅŸÄ±mda oturan Demokratlar, neden bize bir geceliÄŸine bize katÄ±lmÄ±yorsunuz? Gelin bir akÅŸamlÄ±ÄŸÄ±na bize katÄ±lÄ±n ve Amerika'yÄ± yeniden harika yapalÄ±m. YÃ¶netimim her gÃ¼n Amerikan ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± yerine getirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. BÃ¼yÃ¼k hayaller iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. BÃ¼tÃ¼n regÃ¼lasyonlarÄ± durdurduk ve yurt dÄ±ÅŸÄ±na yapÄ±lan tÃ¼m yardÄ±mlarÄ± da askÄ±ya aldÄ±k. Bu yapÄ±lan YeÅŸil AnlaÅŸmayÄ± iptal ettim. O dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ktÄ±. FarklÄ± Ã¼lkelerin Ã¶demediÄŸi paralarÄ± Ã¶dÃ¼yorduk. YozlaÅŸmÄ±ÅŸ DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼ de dinlemeyi bÄ±raktÄ±k. AynÄ± zamanda BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyi'nden de ayrÄ±ldÄ±k. Onlar ABD dÃ¼ÅŸmanÄ±. Bizden Ã¶nceki yÃ¶netimin elektrikli araba kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ± da kaldÄ±rdÄ±k. Ä°nsanlar istediÄŸi arabayÄ± alacak. BÃ¼tÃ¼n hÃ¼kÃ¼met sansÃ¼rÃ¼nÃ¼ ortadan kaldÄ±rdÄ±m ve Ã¶zgÃ¼r dÃ¼ÅŸÃ¼nceyi Amerika'ya yeniden getirdim. 2 gÃ¼n Ã¶nce yeni bir kararname imzaladÄ±m ve Ä°ngilizce'yi ABD'nin resmi ilan etti. Meksika KÃ¶rfezi'ni Amerika KÃ¶rfezi olarak yeniden adlandÄ±rdÄ±m. AynÄ± zamanda kapsayÄ±cÄ±lÄ±k politikalarÄ±nÄ±n hegemonyasÄ±nÄ± da ortadan kaldÄ±rdÄ±k. ArtÄ±k federal hÃ¼kÃ¼meti boÄŸazlayamayacaklar. Bundan sonra iÅŸe alÄ±mlarda Ä±rk ve cinsiyet gÃ¶zetilmeyecek. Liyakatinize gÃ¶re iÅŸe alÄ±nmalÄ±sÄ±nÄ±z. YÃ¼ce mahkememiz de bize destek Ã§Ä±ktÄ±. Kritik Ä±rk eÄŸitimini eÄŸitim programlarÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lÄ±yoruz ve resmi politika olarak sadece iki cinsiyetin olduÄŸunu yasalara geÃ§irdik. Erkeklerin kadÄ±n sporlarÄ±nda mÃ¼cadele etmesini yasakladÄ±m. Size anlattÄ±ÄŸÄ±m mantÄ±k devrimimizin ufak bir parÃ§asÄ±. MantÄ±k artÄ±k genel bir tema olacak ve bir daha geri adÄ±ma atmayacaÄŸÄ±z bu konuda.

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Ã–nceliklerim arasÄ±nda ekonomimizi kurtarmak var. Ã‡alÄ±ÅŸan ailelere destek olmak istiyoruz. GeÃ§tiÄŸimiz yÃ¶netimde ekonomik bir fiyasko yaÅŸadÄ±k. Market ve enerji fiyatlarÄ± Ã§ok yÃ¼kseldi. Enflasyonla Ã§ok uzun sÃ¼redir savaÅŸÄ±yoruz ancak son 4 yÄ±lda gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir yÃ¼kseliÅŸe ÅŸahit olduk. ABD'yi yeniden yaÅŸanabilir hale getireceÄŸiz. Biden, Ã¶zellikle yumurtalarÄ±n kontrolden Ã§Ä±kmasÄ±na izin verdi. Fiyatlar almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gitmiÅŸ durumda. Bunu yerine geri getireceÄŸiz. Enflasyonla olan savaÅŸÄ±mÄ±zda bir odaÄŸÄ±mÄ±z da enerji fiyatlarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmek. 100'den fazla enerji kaynaÄŸÄ± oluÅŸturmak istiyoruz. HiÃ§bir zaman bunun gibi bir adÄ±m gÃ¶rmedik. Bu yÃ¼zden ofisi devraldÄ±ÄŸÄ±m ilk gÃ¼n 'enerji acil durumu' ilan ettim. OluÅŸturduÄŸumuz en iyi takÄ±mÄ± gÃ¶revlendirdim. Benim yÃ¶netimimim doÄŸalgaz hattÄ± oluÅŸturmakla da ilgileniyor. Japonya'ya kadar uzanmasÄ±nÄ± istiyoruz. Ve yatÄ±rÄ±m alÄ±yoruz. Tarihi bir adÄ±m atacaÄŸÄ±m ve kritik mineral Ã¼retiminde de Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir ilerleme yaÅŸayacaÄŸÄ±z. Enflasyonla savaÅŸÄ±mÄ±zda enerji fiyatlarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmenin yanÄ± sÄ±ra vergi paralarÄ±nÄ±n nereye gittiÄŸine de dikkat edeceÄŸiz. Bunun iÃ§in de yeni bir departman oluÅŸturdum. Bu departmanÄ±n baÅŸÄ±nda da Elon Musk var. TeÅŸekkÃ¼r ediyorum Elon. Ã‡ok sÄ±kÄ± Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsun. Bunu yapmak zorunda deÄŸildi. Buradaki herkes seni takdir ediyor. Ä°sraf ettiÄŸimiz rakama bakÄ±n. 27 milyon dolar yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menlere gidiyor. 45 milyon dolar kapsayÄ±cÄ±lÄ±k adÄ±mlarÄ±na gidiyor. 40 milyon dolar sekreter gÃ¶Ã§menlerine gidiyor. Onun ne olduÄŸunu kimse bilmiyor. 8 milyon LGBTQ'ye gidiyor. 8 milyon dolar farelerin cinsiyetini deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in para harcÄ±yoruz. Sol propagandasÄ±na da para Ã¶dÃ¼yoruz Moldova'da. 3.9 milyon dolar birÂbalÄ±k takip sistemi iÃ§in harcanÄ±yor. Liberya'da su gÃ¼venliÄŸi iÃ§in para harcÄ±yoruz. Sosyal gÃ¼venlik Ã¼lkemizde korkunÃ§. 3.6 milyon kiÅŸi 110-119 yaÅŸ arasÄ±nda gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Bu kadar uzun yaÅŸayan insanlarÄ±n olduÄŸunu bilmiyordum. 3.47 milyon kiÅŸi 120 yaÅŸÄ±ndan 130 yaÅŸÄ±na yaÅŸÄ±yor gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. 3.9 milyon kiÅŸi 130 yaÅŸÄ±ndan 139 yaÅŸÄ±yor gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Bu insanlarÄ±n Ã§oÄŸuna para Ã¶deniyor. Ve bu kiÅŸileri arÄ±yoruz. 130 bin kiÅŸi de 160 yaÅŸÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. BeklediÄŸimden Ã§ok daha saÄŸlÄ±klÄ± Ã¼lkemiz var. 130 bin kiÅŸi 220 ile 230 yaÅŸ arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. 1 kiÅŸi 360 yaÅŸÄ±nda gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor kayÄ±rlarda. Ãœlkemizde 100 yaÅŸ kadar daha yaÅŸlÄ±. Bu paralarÄ±n nereye gittiÄŸini tespit edeceÄŸiz. Bu dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±klara son vereceÄŸiz. Enflasyonla savaÅŸacaÄŸÄ±z. Market fiyatlarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼receÄŸiz.Â

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BugÃ¼n faiz oranlarÄ± gÃ¼zel bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸadÄ±. YakÄ±n gelecekte 24 yÄ±l boyunca yapÄ±lmamÄ±ÅŸ bir ÅŸey yapmak istiyorum. Federal hÃ¼kÃ¼metin bÃ¼tÃ§esini dengelemek istiyorum. Bu hedef doÄŸrultusunda Ã§ok detaylÄ± bir ÅŸekilde gold kart uygulamasÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ã‡ok yakÄ±nda satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kacak 5 milyon dolara. DÃ¼nyada istihdam saÄŸlayan insanlara vatandaÅŸlÄ±k saÄŸlayacaÄŸÄ±z. KazandÄ±klarÄ± para Ã¼zerinden sadece bize vergi Ã¶deyecekler. Geldikleri yere vergi Ã¶demeyecekler. BÃ¶ylelikle Ã¼lkemizde kalacaklar. Ãœlkemizden katilleri hÄ±rsÄ±zlarÄ± atacaÄŸÄ±z. DemokratlarÄ±n delice politikalarÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±p istihdam saÄŸlayan insanlarÄ± Ã¼lkemize alacaÄŸÄ±z. Bu adÄ±mla borcumuzu azaltacaÄŸÄ±z.Â

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Benim yÃ¶netimimim hesap vermeyen bÃ¼rokrasiyi dÃ¼zene sokacak ve demokrasiyi ABD'ye yeniden getirecek. Bu israfÄ± durduracaÄŸÄ±z. BugÃ¼n seÃ§ilmemiÅŸ bÃ¼rokratlarÄ± iÅŸlerinden alacaÄŸÄ±z. Bir sonraki adÄ±mÄ±mÄ±z da bu Kongre'nin herkes iÃ§in vergi dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ uygulamasÄ±. Bu adÄ±ma karÅŸÄ± Ã§Ä±karsanÄ±z oy alamazsÄ±nÄ±z. Gelir vergilerini dÃ¼ÅŸÃ¼rmek planlarÄ±mÄ±zÄ±n bir parÃ§asÄ± olacak. Bundan sonra fazla mesai Ã¼cretlerine bahÅŸiÅŸlere vergi uygulanmayacak. Faiz Ã¶demeleri dÃ¼ÅŸÃ¼rmek istiyorum. ABD'de Ã¼retilen otomobillerde vergi dÃ¼ÅŸÃ¼receÄŸiz. Otomobil sektÃ¶rÃ¼nde eÅŸi benzeri gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir yÃ¼kseliÅŸ istiyoruz. Bu otomobil Ã¼reticilerini Ã§ok heyecanlandÄ±rdÄ±. BÃ¼yÃ¼k fabrikalar aÃ§acaklarÄ±nÄ± sÃ¶ylediler. Bu 5 KasÄ±m'daki seÃ§im sayesinde oluyor. Yerli Ã¼retimdeki vergileri de azaltacaÄŸÄ±z. 20 Ocak 2025'ten itibaren uygulamada olacak. Geriye dÃ¶nÃ¼k de kapsayacak. EÄŸer ABD'de Ã¼retim yapmÄ±yorsanÄ±z Trump yÃ¶netimi altÄ±nda gÃ¼mrÃ¼k vergisi Ã¶deyeceksiniz. Bazen bu vergi Ã§ok bÃ¼yÃ¼k olacak. Bize yÄ±llardÄ±r uygulanan gÃ¼mrÃ¼k vergilerine karÅŸÄ±lÄ±k vereceÄŸiz. Bu dostlarÄ±mÄ±zÄ±n da dÃ¼ÅŸmanlarÄ±mÄ±zÄ±n da yaptÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸey. 1 Nisan'da yapacaktÄ±m ama ÅŸaka yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmesinler diye 2 Nisan'da gÃ¼mrÃ¼k vergilerini uygulayacaÄŸÄ±z. Bizi pazarlarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±rakmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rlarsa bizde onlarÄ± kendi pazarÄ±mÄ±zdan uzaklaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z. Bunu Ã‡in ile yaptÄ±m ve baÅŸka Ã¼lkelerde de yaptÄ±m. YÄ±llardÄ±r kazÄ±klanÄ±yoruz baÅŸka Ã¼lkeler tarafÄ±ndan. Bunun sÃ¼rmesine izin vermeyeceÄŸiz. GeÃ§tiÄŸimiz 3 ayda Meksika ve Kanada hakkÄ±nda Ã§ok konuÅŸuldu. Ãœlkemize metamfetamin giriÅŸine izin verdik. Binlerce aile yok oldu. ABD buna daha fazla mÃ¼saade etmeyecek. Teknoloji ÅŸirketlerinin ABD'de Ã¼retim yapmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yoruz. GÃ¼mrÃ¼k vergisini ortadan kaldÄ±rdÄ±k. Onlara para vermiyoruz. GÃ¼mrÃ¼k vergisini kaldÄ±rdÄ±k. Bu onlarÄ±n gelmesi iÃ§in Ã¶nemli bir sebep.

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Biden sadece sÄ±nÄ±rlarÄ± aÃ§makla kalmadÄ±. Bir sÃ¼rÃ¼ ÅŸehrimiz yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menlerin akÄ±nlarÄ±yla kapasitesinin Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±. ABD'nin bÃ¼yÃ¼k Ã¶zgÃ¼rleÅŸme sÃ¼recini yaÅŸÄ±yoruz. Ancak hala yapmamÄ±z gereken Ã§ok iÅŸ var. ABD'nin gerÃ§ek kurtuluÅŸuna imza atÄ±yoruz. Joe Biden tarihimizin en kÃ¶tÃ¼ baÅŸkanÄ±.

500 milyar dolar aÃ§Ä±k var. AÃ§Ä±klarÄ± kapatarak enflasyonu dÃ¼ÅŸÃ¼receÄŸiz. AltÄ±n kart uygulamasÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ±z. 5 milyon dolara vatandaÅŸlÄ±k satacaÄŸÄ±z.