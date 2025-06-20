Dünyanın altında ne oluyor? Bilim insanları ‘hayalet yapıyı' ortaya çıkardı! Büyük bir patlamaya mı hazırlanıyor?

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Umman’ın yaklaşık 660 kilometre derinliklerinde tespit edilen ‘hayalet manto sütunu’ ve dünyanın çekirdeğine yakın D’ katmanında (D-prime / Dünyanın iç yapısında manto katmanının en derin, yaklaşık 2700 kilometre derinliğinde yer alır) keşfedilen katı kaya akıntısı, jeoloji alanında ezber bozan buluşlar olarak değerlendirildi. Peki bu buluşlar hangi mesajları veriyor?



UMMAN ALTINDA SESSİZ YÜKSELİŞ: HAYALET MANTO SÜTUNU NEDİR?



Önce ‘hayalet manto sütunu’ hakkındaki detaylara bir göz atalım…

Dünyanın manto katmanı, kabuk ile çekirdek arasındaki yaklaşık 2900 kilometrelik kalınlıkta yer alan sıcak, ancak katı kayalardan oluşan bir katman. Manto içinde, sıcaklığın daha fazla olduğu bölgelerde, kayaların yukarı doğru hareket ettiği sıcak sütunlar, yani ‘manto sütunları’ (mantle plumes) oluşabilir.

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Bu sütunlar genellikle volkanik patlamalara neden olarak yüzeye çıkar ve bilim insanlarının dikkatini çeker. Ancak Umman bölgesinde, yüzeye herhangi bir volkanik aktivite olmadan dağların altında derinlerde yükselen bir sıcak kaya sütunu keşfedildi. Bu nedenle bu tür yapılar ‘hayalet manto sütunu’ olarak adlandırılıyor.





DEPREM DALGALARINDAN GELEN İPUÇLARI

NEDEN YÜZEYE ÇIKAMIYOR?

Araştırmacıların modellemesi (resimde), püskürmenin çapının 125 ila 185 mil (200-300 km) arasında değişen ve yüzeyin en az 410 mil (660 km) altına kadar uzanan bir silindir olduğunu gösteriyor.

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