Dünyanın 24 süper milyarderi

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Amerikan Wall Street Journal gazetesi, süper milyarderlerin yükselişini yazdı. Dünya süper milyarder nüfusu büyük oranda teknoloji sektöründe para kazanan veya sektörü teknolojik gelişmelerle yeni seviyelere taşınan girişimcilerden oluşuyor. Toplam 24 süper milyarderden sadece üçü kadın ve sadece yedisi ABD dışından.

SERVETİN KAYNAĞI DEĞİŞTİ

Uzmanlar, süper milyarderlerin yükselişinin dünyanın ultra zenginlerinde bir dönüşüme işaret ettiğini belirtiyor. 19 ve 20’nci yüzyılın başlarında, en zengin kişiler sanayicilerdi, şimdi ise listenin çoğu teknoloji şirketlerinin kurucularından oluşuyor. Bu isimlerin servetleri neredeyse tamamen kurdukları şirketlerin hisse senedi fiyatlarına bağlı. Ekonomi dergisi Forbes, 1987’de toplam serveti 295 milyar dolar olan 140 kişiyi içeren ilk ‘milyarderler listesini’ yayınladığında dünyanın en zengin kişisi, 20 milyar dolar serveti bulunan emlak kralı Yoshiaki Tsutsumi’ydi. Bugün, dünyanın en zengin kişisi Musk’ın 419 milyar dolar değerindeki serveti, Tsutsumi’nin yaklaşık 21 katı.

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MUSK, BEZOS, ZUCKERBERG

Listenin başındaki isim olan, Tesla ve SpaceX’in CEO’su, sosyal medya platformu X’in sahibi Musk’ı Amazon CEO’su Jeff Bezos, Microsoft’un kurucusu Bill Gates, META’nın CEO’su Mark Zuckerberg ve teknoloji devi Dell’in sahibi Michael Dell gibi isimler takip ediyor. Süper milyarderlerin toplam serveti 3.3 trilyon doları aşıyor ve tüm milyarder servetinin yüzde 16’sından fazlasını oluşturuyor.