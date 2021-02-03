hurriyet.com.tr - Fotoğraf: AP
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Dünyan en zengin insanından flaş karar: Koltuğu bırakıyor
Dünyanın en zengin kişisi olan Amerikalı iş insanı Jeff Bezos, e-ticaret devi Amazon'un CEO'luğunu bırakacağını duyurdu. Bezos'un yerine ise Amazon Web Hizmetleri'nin CEO'su Andy Jassy'nin geleceği belirtildi.
Jeff Bezos, Amazon'da CEO'luğu bırakacağı haberini personele attığı e-posta ile verirken, şirkette üçüncü çeyrek itibarıyla İcra Başkanlığı görevini üstleneceğini ifade etti.
Amazon'un önemli girişimleriyle ilgilenmeyi sürdüreceğini belirten Bezos, hayırseverlik işlerine, uzay ve basın projelerine daha çok vakit ayıracağını söyledi.
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