Dünyadan yardım desteği: ‘Şimdi sıra bizde’

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TÜRKİYE, uzun yıllardır uzak yakın demeden başka ülkelerde yaşanan insani krizlere cevap vermede başı çekiyor. Örneğin; 2004 Güneydoğu Asya depremi, 2005’teki Pakistan depremi, 2010 yılında meydana gelen Haiti ve Şili depremleri ile Pakistan’da yaşanan sel felaketi, 2011’de Japonya depremi, 2013 yılında Filipinler’deki tayfun ve 2015’te Nepal depremi sonrası Türkiye, afetzedelerin yardımına koşmuştu. Ekonomik zorlukların yaşandığı geçen yıl bile Türkiye, başka ülkelere insani yardımda 5.5 milyar dolarla ABD’den sonra ikinci, gayrisafi milli hasılasına (GSMH) oranla birinci olmuştu. Korona salgınının patlak verdiği 2020’de Türkiye GSMH bakımından ilk sıradaydı.



KORONA YARDIMLARI



Salgın döneminde Ankara, STK’ların da katkısıyla, 160 ülkeye tıbbi ekipman gönderdi. Pandeminin doğum yeri Çin’e tıbbi malzeme gönderen ilk ülkelerden oldu. NATO müttefikleri İtalya, İspanya, İngiltere ve ABD’ye askeri uçakla sağlık ekipmanı taşıdı. Deprem sonrası Türkiye’ye kalabalık bir arama kurtarma ekibinin yanı sıra lojistik gemiler ve sahra hastanesi gönderen İspanya’ya, COVID’in başında ihracatı yasak olduğu halde özel izinle solunum cihazı yollanmıştı.



ROMA’DAN ‘MEVLÂNÂ’ NOTU



İtalya’nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’nin salgın günlerindeki dayanışmasını hatırlatarak, “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, Karanlığın ardında nice güneşler var” paylaşımını yaptı. Türkiye o dönem dünyaya gönderdiği yardım kolilerinin üzerine Mevlânâ’nın bu sözünü not etmişti.



TAYVAN 1999’U HATIRLATTI



Eylül 1999’da iki binden fazla kişinin öldüğü depremde ilk yardıma gelenin Türkiye olduğunu hatırlayan Tayvan da deprem bölgesine 130 kişilik ekip göndererek “Şimdi bu iyiliğe karşılık veriyoruz” dedi. Türkiye ile diplomatik ilişkisi bulunmayan ada hükümeti, bir aylık maaşlarını depremzedelere bağışlayacaklarını duyurdu.



UKRAYNA’DAN VEFA GÖSTERİSİ

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İnsani yardımlar dışında Ankara’nın 2014’ten beri askeri ve diplomatik destek verdiği Ukrayna da devam eden savaşa rağmen Hatay’a arama kurtarma ekibi gönderdi. Benzer şekilde Türkiye’nin 2020 Karabağ Savaşı sırasında destek verdiği Azerbaycan, Deprem bölgesine en kalabalık ekibi gönderen ülke oldu.

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NATO’DAN BARINMA DESTEĞİ GELİYOR

NATO, TÜRKİYE’ye yarı kalıcı barınma tesisleri gönderiyor. Normalde NATO tatbikat ve operasyonlarında kullanılan tesisler, karargâh komplekslerinden oluşuyor. Tesislerde ısınma, jeneratör ve tıbbi tedavi alanları bulunuyor. Bu tesislerin etrafına kışa uygun çadırlar yerleştirilecek. Sevkiyat, İtalya’nın güneyindeki Taranto’dan yapılacak. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tesislerin hayat kurtarmaya yardımcı olacağını belirterek, “İhtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi. (Güven ÖZALP/BRÜKSEL)