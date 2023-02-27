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Dünyadan Türkiye'ye destek yağıyor... İngiltere’den ‘Bir porsiyon döner bağışla’ kampanyası

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#Deprem#İngiltere#Dünya
Dünyadan Türkiyeye destek yağıyor... İngiltere’den ‘Bir porsiyon döner bağışla’ kampanyası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 09:10

Dünya tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşayan Türkiye için seferber olmuş durumda. Pek çok ülke bu zor dönemde Türkiye'nin yanında yer alırken İngiltere'de ‘Bir porsiyon döner bağışla’ kampanyası başlatıldı.

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7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından Dünya adeta Türkiye için seferber olmuş durumda.

Bölgedeki yaraları sarmak için çalışmalar devam ederken İngiltere'de yeni bir yardım kampanyası başlatıldı.

İngiltere’de Türkiye ve Suriye’deki deprem felaketinin ardından yardım toplamak için, ülkenin en çok sevilen hazır yemeklerinden dönerle kampanya başlatıldı.

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Ülkede 20 binden fazla dönerci bulunuyor ve her 10 İngiliz’den 1'i her gün döner yiyor.

HAFTADA 45 MİLYON STERLİN TOPLANABİLİR

Ülkede her gün 1.3 milyon porsiyon döner tüketiliyor. Ortalama porsiyon fiyatının 5 Sterlin olduğu belirtiliyor ve her bir döner müşterisinin ekstra bir porsiyonun fiyatını bağışlaması halinde haftada 45 milyon Sterlin’lik (1 milyar TL) yardım toplanabileceği belirtiliyor.

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Yardım kampanyası kapsamında müşteriler dönerciye yerleştirilen karekodu okutarak 5 sterlin destekte bulunabiliyor.

Toplanacak bağışların tümünün de Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere ulaştırılacağı belirtiliyor.

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Öte yandan James Bond rolünü canlandıran İngiliz oyuncu Daniel Craig, depremzedeler için 100 milyon sterlinden fazla bağış topladı.

Craig, 2 hafta önce bir video hazırlayarak depremzedeler için bağış çağrısında bulunmuştu.

Toplanan bağış miktarı 101 milyon sterlini geçti. Ünlü aktör bağışta bulunanlara teşekkür etti.

 

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#Deprem#İngiltere#Dünya

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