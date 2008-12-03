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Milli Takım kadrosu açıklandı Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...Milli Takım kadrosu açıklandı! Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...#A Milli Takım
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Dünyadan ilginç olaylar:

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DÜNYADAN KISA KISA...

GENELKURMAY BAŞKANI KRİZİ
Ülke bölünme tehlikesiyle karşı karşıya. Siyasi uyuşmazlık şimdi de Genelkurmay başkanını vurdu. Belçika'da Genelkurmay Başkanı August Van Daele, “siyasi uzlaşmazlık” nedeniyle yerine yeni atama yapılamadığı için normalde 4 yıl olan görevinde 6. yılını doldururken, kendisine söz verildiği halde önümüzdeki 1 Ocak tarihinde de emekli olamıyor.

ZİMBABVE'DE KOLERA CAN ALIYOR
Zimbabve'de koleradan ölenlerin sayısı 565'e yükseldi. BM yardım eşgüdüm bürosunca Cenevre'de bu sabah yapılan açıklamaya göre, 12.546 kolera vakası görülen Zimbabve'de ölenlerin sayısı 2 Aralık itibarıyla iki günde 81 daha artarak 565'e yükseldi. Salgının sadece başkent Harare'de ağustos başından bu yana 177 can aldığı belirtildi.


NATO RUSYA'YA KARŞI YUMUŞUYOR
NATO Konseyi Rusya'ya karşı yumuşama ve diyalog arayışı işaretleri verirken Moskova, "İttifakın, Rusya'nın baskılarına boyun eğdiği" görüşünü savunuyor. İttifak üyesi 26 ülkenin dışişleri bakanlarından oluşan karar organı NATO Konseyi, Brüksel'deki toplantılarında, Moskova ile ittifak arasında, Kafkasya krizinden bu yana askıda olan ilişkilerin geleceğini değerlendirdi.

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PORTO RİKO YANARDAĞI PÜSKÜRDÜ
ABD'ye bağlı özerk Karayib Denizi adası Porto Riko'nun güneydoğusunda küçük Montserrat adasındaki yanardağ püskürmeye başladı. Porto Riko'nun yanardağ gözlemevi müdürü Roderick Stewart'ın verdiği bilgiye göre, Montserrat'nın terk edilmiş eski başkenti Plymouth'da binaların ahşap aksamı püsküren kızgın dumandan yandı.

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