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Dünya
Meltem ÖZGENÇ
Haber Giriş: 11.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Dünyada vaka sayıları düşüyor

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Dünyada vaka sayıları düşüyor
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Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, mutasyonlu virüsün hızla yayıldığı bilinse de Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre, yeni vaka sayılarında dünya genelinde düşüş olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Kurugöl Hürriyet’e şunları söyledi: “Bu düşüşün devam etmesi durumunda, çıkan olumsuz haberlere rağmen, pandeminin dünyada azalmasının zaman içinde ülkemizi de olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Bazı aşıların mutasyonlu virüse karşı etkisiz olduğuna dair haberler de moralimizi bozdu. Ancak bu konuda yayınlanmış bir çalışma yok.”

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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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