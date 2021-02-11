Dünyada vaka sayıları düşüyor

Prof. Dr. Kurugöl Hürriyet’e şunları söyledi: “Bu düşüşün devam etmesi durumunda, çıkan olumsuz haberlere rağmen, pandeminin dünyada azalmasının zaman içinde ülkemizi de olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Bazı aşıların mutasyonlu virüse karşı etkisiz olduğuna dair haberler de moralimizi bozdu. Ancak bu konuda yayınlanmış bir çalışma yok.”