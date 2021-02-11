Meltem ÖZGENÇ
Son Güncelleme:
Dünyada vaka sayıları düşüyor
Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, mutasyonlu virüsün hızla yayıldığı bilinse de Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre, yeni vaka sayılarında dünya genelinde düşüş olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Kurugöl Hürriyet’e şunları söyledi: “Bu düşüşün devam etmesi durumunda, çıkan olumsuz haberlere rağmen, pandeminin dünyada azalmasının zaman içinde ülkemizi de olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Bazı aşıların mutasyonlu virüse karşı etkisiz olduğuna dair haberler de moralimizi bozdu. Ancak bu konuda yayınlanmış bir çalışma yok.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle