Dünyada mutasyon paniği yaşanıyor, yeni mutasyonlar tespit edildi

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, şu anda dolaşımda olan diğerlerinden daha bulaşıcı olduğu düşünülen varyantın 22 Aralık'ta Londra'dan Güney Kore'ye giren üç kişide bulunduğunu söyledi.

Daha bulaşıcı olduğu tespit edilen VUI-202012/01 adı verilen koronavirüs mutasyonun ilk olarak İngiltere’de ortaya çıkmıştı.



Virüsün dünyaya yayılmasından korkuluyordu, virüsün mutasyona uğradığının açıklanmasının ardından çok sayıda ülke İngiltere ile uçuşları durdurup sınırlarını kapatmıştı fakat yeni mutasyon birçok ülkede tespit edilmişti.



İngiltere’de yeni mutasyonunun tespit edilmesinin ardından, İngiltere, Almanya, Suudi Arabistan ve Türkiye de dahil olmak üzere sekiz ülke uçuşlarını durduğunu açıklamıştı.

KORKULAN OLDU VİRÜS ASYA’YA DA SIÇRADI

Güney Kore, Londra'dan gelen üç kişi tarafından getirildiği düşünülen VUI-202012/01 adı verilen mutasyonun görüldüğü en son ülke oldu.

İngiliz basınında çıkan haberlere, ülkede ortaya çıktığı düşünülen VUI-202012/01 mutasyon aslında ilk olarak ABD’de ortaya çıktı fakat dikkatlerden kaçtı. Eylül ayında ABD’den İngiltere’ye geldiği düşünülen mutasyonun, ABD’de yaşayan insanların çok çeşitli DNA yapılarına sahip olmasından dolayı fark edilemediği düşünülüyor.

VUI-202012/01 mutasyonu şu ana kadar Avustralya, Danimarka, İtalya, İzlanda İspanya, İsveç, Finlandiya ve Hollanda’da tespit edildi.







GÜNEY AFRİKA VE NİJERYA’DAN KORKUTUCU HABERLER

İngiltere’de ortaya çıkan VUI-202012/01 mutasyonunun Güney Afrika’da da tespit edildiği açıklanmıştı. Fakat daha sonra yapılan analizlerden bu mutasyonun İngiltere’de ortaya çıkan mutasyondan farklı bir tür olduğu ortaya çıktı. Bu mutasyona 501.V2 adı verildi.



Güney Afrika’da yeni mutasyonun ortaya çıktığının açıklanmasının ardından ülkede koronavirüs vaka sayılarında keskin bir artış yaşandı.

Güney Afrika geçtiğimiz hafta, şimdiye kadarki en yüksek vaka sayısını kaydetti. Bir günde toplam 14.000 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüse bağlı ölümler ise 5 Ağustostan beri ilk kez 400’ü aştı.

501.V2 olarak adlandırılan yeni varyant, kısa süre önce Güney Afrika'dan gelen iki İngiliz’de görüldü. Bu durum 501.V2 ve VUI-202012/01’nun İngiltere’de temasa geçtiği anlamına geliyor. Bilim insanları bunun korkunç sonuçları olabileceği konusunda uyardı. İki yeni mutasyonun çok daha bulaşıcı bir tür ortaya çıkarması ihtimal dahilinde.



NİJERYA’DAN KORKUTUCU HABER

Tüm bunlar olurken bir korkutucu haber de Noel arifesinde Nijerya'dan geldi. Ülkede P681H adlı yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi.

Bilim insanları Nijerya’da tespit edilen virüsün İngiltere ve Güney Afrika'da bulunanlardan farklı olduğunu ancak onlardan daha bulaşıcı olduğunu söyleyecek veri olmadığını söyledi. Yeni mutasyonla ilgili bilimsel çalışmalar sürüyor.