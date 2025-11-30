Dünyada milyarlarca insan hiç internet kullanmadı! Şok edici rapor bütün ‘gerçekleri’ alt üst ediyor

Haberin Devamı

BM Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) raporu, yaklaşık altı milyar insanın internet kullandığını gösteriyor. Bu, 2024'te internet hizmetlerini kullanan 5,8 milyar kişiye kıyasla 200 milyonluk bir artış demek.

Öte yandan bu rapor, şok edici bir şekilde 2,2 milyar insanın tamamen çevrimdışı kaldığı anlamına geliyor.

ITU'nun yıllık ‘Gerçekler ve Rakamlar’ anketine göre, hiç internet kullanmamış insan sayısı, 2024'teki 2,3 milyardan sadece biraz azalmış. Bu durum, 3G mobil ağlarının dünya nüfusunun zaten yüzde 96'sını kapsıyor olmasına rağmen yaşanıyor.

YÜZDE 96'SI DÜŞÜK VE ORTA GELİRLİ ÜLKELERDE YAŞIYOR

Rapor, internet erişimine sahip olmayan insanların büyük çoğunluğunun dünyanın en yoksul bölgelerinde yaşadığını da ortaya koydu.

Genel olarak, hiç internet kullanmayan 2,2 milyar insanın yüzde 96'sı düşük veya orta gelirli ülkelerde yaşıyor. İnternet erişimindeki büyük gelişmelere rağmen, raporun yazarları en zengin ve en yoksul ülkeler arasında hala büyük bir 'bağlantı açığı' olduğunu tespit etti.

Düşük gelirli ülkelerde insanların sadece yüzde 23'ü internet kullanıyor.

Nüfusun sadece yüzde 36'sının çevrimiçi olduğu Afrika, en düşük internet kullanımına sahip bölge konumunda. Bunu, nüfusun yüzde 70'inin çevrimiçi olduğu Arap Devletleri ve yüzde 77'sinin çevrimiçi olduğu Asya Pasifik bölgesi takip ediyor.

Bu arada Avrupa ve Amerika'da insanların yalnızca yüzde 8 ila 12'si çevrimiçi değil. Yüksek gelirli ülkeler grubunda ise, insanların yaklaşık yüzde 94'ü çevrimiçi.

ITU Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin şunları söyledi: "Dijital teknolojilerin günlük hayatın bu kadar büyük bir kısmı için gerekli olduğu bir dünyada, herkesin çevrimiçi olmanın faydalarından yararlanma fırsatına sahip olması gerekir. Bu rapor, günümüzdeki dijital bölünmelerin hız, güvenilirlik, uygun fiyat ve becerilerle tanımlandığını vurguluyor; evrensel bağlantı misyonumuza doğru çalışırken tüm bunları önceliklendirmeliyiz."

ÜLKELERİN KENDİ İÇİNDE BİLE FARKLILIKLAR VAR

Rapor, ülkeler içinde bile farklı grupların internet erişiminde büyük farklılıklar olduğunu ortaya koydu.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, dünya genelinde gençler, yaşlılara göre daha fazla çevrimiçi vakit geçiriyor. Dünya genelinde 15-24 yaş aralığındaki insanların yüzde 82'si internet kullanırken, genel nüfusun ise yüzde 72'si internet kullanıyor.

Bu fark, internet kullanımının geride olduğu Afrika gibi bölgelerde daha da büyük; burada gençlerin yarısı internet kullanırken, genel nüfusun sadece üçte biri çevrimiçi.

Kentsel ve kırsal alanlar arasında da büyük farklar var; kırsal bölgeler genel olarak geride kalmış durumda. Kırsal kesimde yaşayanların neredeyse yarısı (%42) hiç internet kullanmamışken, şehirlerde yaşayanların %85'i çevrimiçi olabiliyor. İnternet kullanımının neredeyse her yerde olduğu Avrupa'da bile kırsal kesimdeki insanların yüzde 13'ü hiç internete girmemiş.

Bu büyük tutarsızlıklar, dünya genelinde internet erişiminde yaşanan genel gelişmelere rağmen ortaya çıkıyor.

HALA 3G'YE BİLE ERİŞEMEYEN 300 MİLYONU AŞKIN İNSAN VAR

2018'de, dünya nüfusunun yarısı çevrimiçi olmuştu. Covid-19 pandemisi sırasında keskin bir artış yaşansa da dünya nüfusunun yüzde 37'si 2022 yılında hiç internet kullanmamıştı.

Bugün dünyanın yarısından fazlası, yani yüzde 55'i 5G şebekesi kapsamındayken, en azından 3G sinyaline dahi erişimi olmayan insan sayısı hala 312 milyon.

BM, internet erişiminin fiyatının birçok kişi için hala çok yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Dünya genelinde, yalnızca veriye dayalı mobil sözleşmelerin fiyatı, düşük ve orta gelirli ülkelerin yüzde 60'ı için karşılanabilir durumda.

ITU Telekomünikasyon Geliştirme Bürosu Direktörü Cosmas Zavazava, "Güvenilir veriler, etkili dijital politikaların ve dünyayı birbirine bağlama ortak vizyonumuzun temelidir. Birlikte çalışarak ve kaynakları ihtiyaçların en büyük olduğu yere yönlendirerek, kimsenin geride kalmamasını ve herkesin dijital çağın fırsatlarından tam ve güvenli bir şekilde yararlanmasını sağlayabiliriz” dedi.

Daily Mail'in 'More than a quarter of the world has NEVER used the internet: Shocking report reveals how 2.2 billion people remain offline' başlıklı haberinden derlenmiştir.