Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 30 milyonu geçti

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 30 milyon 5 bin 61 kişi iyileşti.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke, 6 milyon 642 bin 698 kişi ile Hindistan, 5 milyon 439 bin 391 kişi ile ABD, 4 milyon 635 bin 315 kişi ile Brezilya, 1 milyon 70 bin 576 kişi ile Rusya ve 847 bin 467 kişe ile Kolombiya olarak sıralandı.

Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 304 bin 3 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 40 milyonu aşarken, 1 milyon 116 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.