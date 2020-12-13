Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 72 milyonu aştı

ABD, 16 milyon 496 bin 348 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke olurken, onu 9 milyon 854 bin 208 ile Hindistan, 6 milyon 880 bin 127 ileBrezilya, 2 milyon 625 bin 848 ile Rusya, 2 milyon 365 bin 319 ile Fransa, 1 milyon 830 bin 956 ile İngiltere, 1 milyon 825 bin 775 ile İtalya, 1 milyon 809 bin 809 ile Türkiye, 1 milyon 741 bin 439 ile İspanya, 1 milyon 489 bin 328 ile Arjantin, 1 milyon 408 bin 909 ile Kolombiya ve 1 milyon 320 bin 592 ile Almanya, 1 milyon 229 bin 379 ile Meksika, 1 milyon 126 bin 700 ile Polonya ve 1 milyon 100 bin 818 ile İran izledi.



Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 610 bin 67 kişi yaşamını yitirdi, 50 milyon 411 bin 543 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.