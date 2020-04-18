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Dünya
AA
Haber Giriş: 18.04.2020 - 14:27,Son Güncelleme:

Dünyada Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 580 bini aştı

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Dünyada Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 580 bini aştı
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Dünyada yeni tip Corona Virüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 580 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 581 bin 161 kişi iyileşmeyi başardı.

İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görüldü. Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ülkede şu ana kadar 77 bin 29 kişi hastalığı atlattı.

Çin'den sonra en fazla hastanın iyileştiği ülkeler ise sırasıyla Almanya (85 bin 400), İspanya (74 bin 797), ABD (63 bin 510), İran (55 bin 987), İtalya (42 bin 727) ve Fransa (34 bin 420) oldu.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 263 bin 52'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 154 bin 827 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 527 bin 64 aktif enfekte vaka bulunuyor.

 

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