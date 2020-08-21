Kovid-19 verilerinin derlendiÄŸi "Worldometer" internet sitesine gÃ¶re, dÃ¼nya genelinde virÃ¼s nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ± 800 bin 34'e, vaka sayÄ±sÄ± 23 milyon 27 bin 888â€™e ulaÅŸtÄ±.



Kovid-19 kaynaklÄ± bugÃ¼ne kadar en fazla can kaybÄ± 178 bin 68 Ã¶lÃ¼mle ABD'de gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.



Bu Ã¼lkeyi 112 bin 670 ile Brezilya, 59 bin 106 ile Meksika, 55 bin 928 ile Hindistan, 41 bin 405 ile Ä°ngiltere, 35 bin 427 ile Ä°talya, 30 bin 480 ile Fransa, 28 bin 838 ile Ä°spanya, 27 bin 34 ile Peru ve 20 bin 376 ile Ä°ran izledi. TÃ¼rkiyeâ€™de can kaybÄ± sayÄ±sÄ± 6 bin 80 oldu.Â



Ã‡in'in Vuhan kentinde AralÄ±k 2019'da ortaya Ã§Ä±kan Kovid-19, 200'den fazla Ã¼lke ve bÃ¶lgeye yayÄ±ldÄ±. VirÃ¼s bulaÅŸan 15 milyon 634 bin 569 kiÅŸi iyileÅŸti, 6 milyon 592 bin 757 kiÅŸinin tedavisi ise sÃ¼rÃ¼yor.