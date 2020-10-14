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Dünya
AA
Haber Giriş: 14.10.2020 - 20:52 | Son Güncelleme:

Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 29 milyonu aştı

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Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 29 milyonu aştı
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 29 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 29 milyon 31 kişi iyileşti.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke, Hindistan (6 milyon 376 bin 863), ABD (5 milyon 239 bin 359), Brezilya (4 milyon 526 bin 975), Rusya (1 milyon 39 bin 705) ve Kolombiya (806 bin 703) olarak sıralandı.

Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 298 bin 368 kişi sağlığına kavuştu.  Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 38 milyon 594 bin 617'ye ulaşırken, 1 milyon 93 bin 981 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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