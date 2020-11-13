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Dünya
AA
Haber Giriş: 13.11.2020 - 01:05 | Son Güncelleme:

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 53 milyonu geçti

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Dünyada koronavirüs vaka sayısı 53 milyonu geçti
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Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 53 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 53 milyon 2 bin 176 oldu.

ABD, 10 milyon 839 bin 269 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 8 milyon 727 bin 900 ile Hindistan, 5 milyon 779 bin 383 ile Brezilya, 1 milyon 898 bin 710 ile Fransa, 1 milyon 858 bin 568 ile Rusya, 1 milyon 484 bin 868 ile İspanya, 1 milyon 290 bin 195 ile İngiltere, 1 milyon 273 bin 356 ile Arjantin, 1 milyon 165 bin 326 ile Kolombiya ve 1 milyon 66 bin 401 ile İtalya izledi.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 297 bin 475 kişi yaşamını yitirdi, 36 milyon 922 bin 181 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Son dakika haberi: 12 Kasım korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 148 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 841 kişiye hastalık tanısı konuldu, 88 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 3 bin 230 oldu, son 24 saatte 2 bin 181 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 346 bin 794'e yükseldi.
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