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Dünyada koronavirüs ölümlerinde kritik eşik aşıldı!

#Koronavirüs#Ölüm Sayısı#DSÖ
Dünyada koronavirüs ölümlerinde kritik eşik aşıldı

Dünyada koronavirüse bağlı ölümler son aylarda düşüşe geçerken, John Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, küresel ölçekte Covid-19 ölümleri 6 milyonu geçti. DSÖ Direktörü Ghebreyesus, dün yayınladığı mesajında Covid-19'a karşı zafer ilan etmek için çok erken olduğunu ifade etmişti.

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John Hopkins Üniversitesi verilerine göre; küresel ölçekte Covid-19 ölümleri 6 milyonu geçti. Buna göre; pandeminin başından bu yana 1300 kişiden 1'i koronavirüs nedeniyle öldü. Uzmanlar resmi ölüm rakamlarının eksik hesapladığını düşünüyor. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünkü mesajında Covid-19'a karşı zafer ilan etmek için çok erken olduğunu ifade etmişti.

SON AYLARDA ÖLÜM SAYILARI DÜŞTÜ AMA...

Covid-19'a bağlık ölümler son ayda hızla düştü. Şubatın ikinci haftasında günde yaklaşık 11 bin ölümden şimdilerde yaklaşık 7 bine gerilemiş durumda. Bu tablo son bir yılda bildirilen en düşük oran olarak dikkat çekiyor. Fakat kayıplar hâlâ çok büyük. Son dört ayda yaklaşık 1 milyon ölüm kayıtlara geçti.

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#Koronavirüs#Ölüm Sayısı#DSÖ

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