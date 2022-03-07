Dünyada koronavirüs ölümlerinde kritik eşik aşıldı!

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John Hopkins Üniversitesi verilerine göre; küresel ölçekte Covid-19 ölümleri 6 milyonu geçti. Buna göre; pandeminin başından bu yana 1300 kişiden 1'i koronavirüs nedeniyle öldü. Uzmanlar resmi ölüm rakamlarının eksik hesapladığını düşünüyor. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünkü mesajında Covid-19'a karşı zafer ilan etmek için çok erken olduğunu ifade etmişti.



SON AYLARDA ÖLÜM SAYILARI DÜŞTÜ AMA...



Covid-19'a bağlık ölümler son ayda hızla düştü. Şubatın ikinci haftasında günde yaklaşık 11 bin ölümden şimdilerde yaklaşık 7 bine gerilemiş durumda. Bu tablo son bir yılda bildirilen en düşük oran olarak dikkat çekiyor. Fakat kayıplar hâlâ çok büyük. Son dört ayda yaklaşık 1 milyon ölüm kayıtlara geçti.