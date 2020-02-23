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Dünya
AA
Haber Giriş: 23.02.2020 - 10:27,Son Güncelleme:/

Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 79 bine yaklaştı

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Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 79 bine yaklaştı
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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 79 bine yaklaştı.

Kovid-19, sıçradığı diğer ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'da 6, Japonya'da 3, Güney Kore'de 4, İtalya'da 2, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 79 bine yaklaşırken, Çin ana karasında 76 bin 936, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 69 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 26 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Yeni tip koronavirüsün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:
"Japonya 769, Güney Kore 556, Singapur 89, Tayland 35, Malezya 22, Avustralya 23, Vietnam 16, Almanya 16, ABD 35, Fransa 12, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 11, Kanada 9, İran 28, İtalya 79, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, İsrail 1."

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