Dünyada 'kıyamet günü' paniği: Acil durum uyarıları sonrası Rusya ve Ukrayna'da nükleer alarm

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Sahte tehditler, Rusya'nın işgal ettiği Herson bölgesinde pazar günü sona eren yerel ateşkesle aynı güne denk geldi. ABD First Lady'si Melania Trump'ın arabuluculuğuyla sağlanan ateşkes, 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşta şimdiye kadarki en uzun ateşkes oldu.

Altı gün süren ateşkes boyunca Rusya'nın işgalindeki Oleşki kasabasına insani yardım ve tahliyelere izin verildi. Ukrayna'da birçok kişi artık cephe hatlarında çatışmaların yeniden başlamasını bekliyor.

UKRAYNA'DA BÜYÜK PANİK

Al Jazeera'nin haberine göre, Ukrayna Hava Kuvvetleri, pazar günü geç saatlerde hava saldırılarını bildiren Air Alert uygulaması kullanıcılarına Kiev ve çevresindeki bölgelere yönelik sahte nükleer ve kimyasal tehdit uyarıları gönderildiğini açıkladı. Kullanıcılara olası sokak çatışmaları konusunda da uyarı yapıldı ve Rusya'nın hipersonik Oreşnik füzesinin konuşlandırıldığı bildirildi.

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Ukrayna Hava Kuvvetleri Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Uyarı uygulaması düşman etkisine maruz kalmış görünüyor. Radyasyon tehdidi yok! Sakin olun ve kanalımızdaki güncellemelerimizi takip edin" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Stratejik İletişim Merkezi, sahte mesajlardan birinde Rusça kullanılmasına işaret ederek Rusya'yı sorumlu tuttu. Ukrayna hükümeti, başkent için ayrı oluşturulan bir uygulamanın normal çalıştığını duyurdu.

ŞEHİR MERKEZLERİNDE NÜKLEER SALDIRI UYARISI YAYINLANDI

Sahte alarmların birçok kişiyi paniğe sürüklediği belirtilen açıklamada, "Şehir merkezindeki hoparlörler bile bu saldırı uyarılarını verdi. Ancak buradaki insanların çoğu en az yarım saat içinde bunun bir tür siber saldırı olduğunu anladı" denildi.

Saatler sonra pazartesi sabahı Rusya Sivil Savunma, Acil Durumlar ve Afet Yardım Bakanlığı da benzer bir açıklama yaptı. Bakanlık, uyarı uygulamasının "kitlesel bir siber saldırıya" maruz kaldığını ve kullanıcıları yanlışlıkla yaklaşan insansız hava aracı (İHA) saldırıları konusunda uyardığını bildirdi.

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Hackerlar Ruslara, "P1-Suns (Ukrayna İHA'ları) üzerine monte edilmiş nükleer savaş başlıkları ülkenin tüm bölgelerine fırlatıldı" uyarısında bulundu.

Uyarılarda ayrıca insanlara "acilen" üç haftalık yiyecek stoklamaları ve saklanmaları talimatı verildi.

Rusya, son haftalarda Ukrayna'ya yönelik füze ve İHA saldırılarını yoğunlaştırdı.

33 ÜLKEDE 'KIYAMET' HAZIRLIĞI

Rusya ve Ukrayna'da yaşanan siber saldırılar, dünya genelinde son haftalarda görülen hacker eylemlerinin son halkasını oluşturuyor. Dünya genelinde 33 ülke, vatandaşlarına acil durumlara karşı hazırlıklı olmaları ve temel ihtiyaç malzemeleri stoklamaları yönünde çağrı yaptı. Yetkililer, içme suyundan bozulmayan gıdaya, ilaçtan pile ve nakde kadar temel malzemelerin evde hazır tutulmasını önerdi. İngiltere "Hazır Ol" adlı kamu kampanyasıyla hanelerin en az 72 saat kendi kendine yetebilmesini isterken, Fransa üç günlük acil durum çantası için resmi rehber yayımladı. Japonya ise ülke çapında bir afet hazırlık çağrısına hazırlanıyor.

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Avrupa ve Asya'da başta olmak üzere dünya çapında hükümetler, hane halklarının acil durumlara hazırlıklı olmasını giderek daha fazla talep etti. Bu yönlendirmeler, yetkililerin doğal afetler, siber saldırılar ve düşman devlet faaliyetlerinin günlük hizmetleri beklenenden daha erken aksatabileceği uyarılarıyla dikkat çekti. Japonya ülke çapında bir afet hazırlık çağrısı hazırlıyor; İngiltere ise hanelerin en az 72 saat kendi kendine yetebilmesini isteyen "Hazır Ol" kamu kampanyasını başlattı. Fransa da üç günlük acil durum çantası için resmi rehber yayımladı.

VATANDAŞLARA KRİZ UYARISI

Times on News'ün haberinde, Northeastern Üniversitesi'nde Dayanıklılık Profesörü Daniel Aldrich'in, "Bir krizden geçiyoruz. Şoklar artık tek tek gelmiyor. Bir fırtına elektriği kesiyor, kesinti ödeme sistemlerini donduruyor ve bir siber saldırı her ikisinin üzerine biniyor. Büyük bir felaketin ardından ilk 72 saatte devlet size ulaşamayabilir" değerlendirmesine yer verildi.

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Kampanyalar hızla birbirini izledi. 22 Ekim'de İngiltere Kabine Ofisi, 500'den fazla işletme, hayır kurumu ve topluluk grubunun ortak olarak kaydolduğu üç yıllık bir kampanyanın ilk aşaması olan "Hazır Ol"u başlattı. Günler sonra Japonya Afet Yönetimi Bakanı Goshi Hosono, ülke çapındaki "acil durum talebi"nin yeni afet ajansının göreve başladığı gün yayınlanacağını söyledi. Fransa'nın 20 sayfalık "Tous responsables" (Hepimiz Sorumluyuz) rehberi ise Kasım 2025'te yayımlandı.

Bunun bir nedeni, Aldrich'in polikriz (çoklu kriz) olarak adlandırdığı, üst üste binen şoklarla dolu bir dünya.

Zamanlamanın neredeyse aynı olmasının tesadüf olmadığını belirten Aldrich, "Hükümetler birbirlerinden ve her vatandaşın ulusal savunmada bir rolü olduğu İskandinav modellerinden ödünç alıyor" dedi.

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Uyarıların, dünyada "devlet ile vatandaş arasındaki anlaşmanın" değişmesiyle ilgili olduğunu savunan Aldrich, "Onlarca yıl boyunca mesaj şuydu: bizi arayın, biz geliriz. Şimdi ise mesaj şu: biz geliriz ama önce siz dayanmalısınız" diye konuştu.

ÖNLEM Mİ, SAVAŞ HAZIRLIĞI MI?

İngiltere'nin hazırlık kampanyasının daha geniş bir odağı bulunuyor. Ekimde başlatılan hükümetin "Hazır Ol" girişimi, günlük hizmetlerin aksaması durumunda hanelerin üç günlük temel malzeme bulundurmasını öneriyor. Kampanya, İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting'in düşman devletlerin İngiltere'yi tehdit etme kapasitesinin arttığına dair uyarılarıyla aynı döneme denk geldi. Streeting, siber saldırılar, sabotaj ve kritik altyapıya yönelik risklere dikkat çekerek daha fazla ulusal dayanıklılık gerektiğini vurguladı.

Aldrich'e göre doğal afetlere, elektrik kesintilerine ve siber saldırılara karşı önlemler ile jeopolitik ve güvenlik kaygıları arasındaki çizgi bulanıklaştı.

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting

AVRUPA KOMİSYONU'NDAN 72 SAATLİK STOK UYARISI

Fransa'nın ise daha açık sözlü olduğunu belirten Aldrich, "Tous responsables" rehberinin savaş, siber saldırı ve düşman bir devletten gelen dezenformasyonu açıkça adlandırdığını söyledi. İngiltere'nin ise ikisinin arasında durduğunu kaydetti.

Avrupa Komisyonu da vatandaşların en az 72 saat acil durum malzemesi bulundurmasını önerdi; bu süre, yetkililer ve acil servisler bir krize müdahale ederken hanelerin dayanmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Ortak ilke basit; acil ihtiyaçlarını karşılayabilen insanlar, tamamen dış yardıma bağımlı olmadan bir aksamayı yönetebilecek konumda oluyor.

Fransa'nın vatandaşlarını olası bir kriz durumuna önceden önlem almaya çağırdığı kampanya afişi, "Hepimiz sorumluyuz, risklere karşı harekete geçelim."

EVLERDE NELER HAZIR TUTULMALI?

Öneriler ülkeye göre değişse de temel malzemeler benzerlik gösterdi. İçme suyu, bozulmayan gıda, temel ilaçlar, el feneri ile yedek pil, ilk yardım çantası, radyo, telefon şarj cihazı ve bir miktar nakit bulundurulması hükümetlerin önerileri arasında yer aldı. Hanelerin ayrıca çocukların, yaşlıların, evcil hayvanların ve reçeteli ilaca bağımlı olan herkesin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurması gerekiyor.

Malzemelerin hızlıca ulaşılabilecek yerlerde saklanması, düzenli olarak kontrol edilmesi ve son kullanma tarihleri dolmadan değiştirilmesi önerildi. Hükümetler, insanların acil durum sırasında, özellikle yetkililerin tahliye ve sığınak talimatı verdiği durumlarda, resmi yerel yönlendirmelere uyması gerektiğinin altını çizdi.