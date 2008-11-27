Dünyada ilk ve tek

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Özel rampalarda kaykay ve BMX bisikletlerle yapılan akrobatik hareketleri, Aaron Fotheringham’ın tekerlekli sandalyeyle yaptığı Dünya Rekorlar Akademisi tarafından tescil edildi.



İlk kez 1996’da tekerlekli sandalyesiyle havada takla atan Aaron’un bunu yaptığı geçtiğimiz ay tescillendi.



Uzun süredir beklediği haber açıklandıktan sonra annesi “Aaron’un ilk olduğunu biliyorduk artık o tescilli bir rekortmen” diyerek duygularını ifade etti.



SALDALYEYİ SEVİYORUM



Omuriliğindeki açıklık nedeniyle üç yaşından beri tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan Aaron, durumundan pek de şikayetçi değil.



“Herkes engelli olduğum için bunun çok kötü bir şey olduğunu söylüyor. Ama bence o kadar da kötü değil. Tekerlekli sandalyede olmayı seviyorum” diyen Aaron, durumunu şöyle tanımlıyor: “Her yere kaykayınızla gitmek gibi bir şey. İnsanlar sandalyede neler yapılabileceğini düşünemiyorlar.”



ENGELLİLER İÇİN BİR KAHRAMAN



Yeteneği ve yaptığı gösterilerle belirli bir hayran kitlesi kazanan Aaron, tekerlekli sandalyede yaşamak zorunda kalanların kahramanı olmuş.



“Bunun ne kadar güzel olduğunu anlatamam” diyen Aaron, yaptığının daha popüler olmasının böylelikle daha çok etkinliğe katılabilmeyi umuyor.

TEKERLEKİ SANDALYESİ ÖZEL



Yaptığı özel hareketler uzun zaman önce fark edildiği için genç sporcu 12 yaşından beri sponsorların sağladığı özel sandalye ve kıyafetleri kullanıyor.



Yaklaşık 10 bin dolar değerindeki sandalyesi güçlendirilmiş alüminyumdan yapılmış, özel süspansiyon, şok emici ve rampa ve caddelerde hareket etmeyi kolaylaştırıcı çubuklarla donatılmış.