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Dünyada ilk kez denendi: Kafatasına epilepsi cihazı yerleştirildi

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#İngiltere#Epilepsi Hastası#Kafatası
Dünyada ilk kez denendi: Kafatasına epilepsi cihazı yerleştirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 07:00

İngiltere’de epilepsi hastası bir çocuğun kafatasına nöbetleri kontrol altına almak için yeni bir cihaz yerleştirildi. 13 yaşındaki Oran Knowlson, dünyada bu yöntemin denendiği ilk hasta oldu.

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Beynin derinliklerine elektrik sinyalleri gönderen nörostimülatör, Knowlson’un gündüz geçirdiği epilepsi nöbetlerini yüzde 80 azalttı. 3 yaşından beri, tedaviye dirençli bir epilepsi türü olarak bilinen Lennox-Gastaut sendromu olan Oran, günde 20 ila 100 arasında nöbet geçiriyor ve bilincini kaybediyordu.

Dünyada ilk kez denendi: Kafatasına epilepsi cihazı yerleştirildi

Ameliyat sonrası Oran Knowlson’un nöbetleri yüzde 80 azaldı.

Epilepsinin yanı sıra otizm ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu da olan Oran’ın Ekim 2023’teki ameliyatı yaklaşık 8 saat sürdü. Beyin cerrahı Martin Tisdall ve ekibi, nöronal bilgi için önemli bir aktarma istasyonu olan talamusa kadar Oran’ın beynine iki elektrot yerleştirdi. Uçları, Oran’ın kafatasındaki kemiğin çıkarıldığı boşluğa yerleştirilen 3.5 santimetrekarelik 0.6 cm kalınlığındaki nörostimülatöre bağlandı ve kafatasına vidalandı. Ameliyattan 1 ay sonra nörostimülatör açıldı. Durumu şimdi daha iyi olan Oran binicilik dersleri almaya başladı.

 

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#İngiltere#Epilepsi Hastası#Kafatası

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