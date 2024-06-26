Dünyada ilk kez denendi: Kafatasına epilepsi cihazı yerleştirildi

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Beynin derinliklerine elektrik sinyalleri gönderen nörostimülatör, Knowlson’un gündüz geçirdiği epilepsi nöbetlerini yüzde 80 azalttı. 3 yaşından beri, tedaviye dirençli bir epilepsi türü olarak bilinen Lennox-Gastaut sendromu olan Oran, günde 20 ila 100 arasında nöbet geçiriyor ve bilincini kaybediyordu.

Ameliyat sonrası Oran Knowlson’un nöbetleri yüzde 80 azaldı.

Epilepsinin yanı sıra otizm ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu da olan Oran’ın Ekim 2023’teki ameliyatı yaklaşık 8 saat sürdü. Beyin cerrahı Martin Tisdall ve ekibi, nöronal bilgi için önemli bir aktarma istasyonu olan talamusa kadar Oran’ın beynine iki elektrot yerleştirdi. Uçları, Oran’ın kafatasındaki kemiğin çıkarıldığı boşluğa yerleştirilen 3.5 santimetrekarelik 0.6 cm kalınlığındaki nörostimülatöre bağlandı ve kafatasına vidalandı. Ameliyattan 1 ay sonra nörostimülatör açıldı. Durumu şimdi daha iyi olan Oran binicilik dersleri almaya başladı.