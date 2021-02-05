Dünyada ilk kez çift el ve yüz nakli eşzamanlı yapıldı

ABD New Jersey’de bir ilaç fabrikasında çalışan 22 yaşındaki Joe DiMeo, 2018 yılında sabaha karşı çıktığı gece mesaisinden evine dönerken direksiyon başında uyuyakalarak trafik kazası geçirdi. Kazada aracı yanan adamın vücudunun yüzde 80’inde üçüncü derece yanıklar oluştu. Kazadan sonra New Jersey’de 4 ay boyunca hastanenin yanık servisinde tedavi edilen ve iki buçuk ay yapay komada uyutulan DiMeo, geçtiğimiz ağustos ayında 23 saat süren bir ameliyatla dünya tıp tarihine geçti. 140’tan fazla uzmanın takip ettiği operasyonla dünyada bir ilk gerçekleştirilerek Dimeo’ya eşzamanlı olarak çift el ve yüz nakli yapıldı.

‘İKİNCİ BİR ŞANS VERİLDİ’

Operasyonu gerçekleştiren New York’taki NYU Langone Health sağlık ekibinin düzenlediği basın toplantısında konuşan DiMeo, kendisine hayatta ikinci bir şans verildiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Kazadan sonra parmaklarını, dudağını, göz kapaklarını ve yüzünün bir bölümünü kaybeden ve hayatını yardım almadan sürdürmesi imkânsız hale gelen DiMeo, yeni yüzü ve işlevlerini yerine getirebilen elleriyle hayatını kendi başına idame ettirebilecek duruma geldi. Dünyada daha önce aynı anda hem yüz hem el nakli yapılmaya çalışılan iki ameliyat gerçekleştirilmişti. Birinde hasta komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetmiş, diğerinde ise el nakli başarısız olmuştu.

Sporu, özellikle golf oynamayı çok sevdiğini söyleyen Joe DiMeo, doktorlar gözetiminde ağırlık kaldırarak kollarını kuvvetlendiriyor.