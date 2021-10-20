Dünyada ilk! Domuzdan insana böbrek nakli gerçekleştirildi

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ABD'li cerrahlar tarihte bir ilki gerçekleştirerek bir domuzun böbreğini bir insana nakletmeyi başardı.

Nakil yapılan hastanın bağışıklık sisteminin de operasyona 'olumsuz tepki' vermediği açıklandı.

Tarihe geçen bu operasyon, organ nakillerinde hayvan organları kullanabilmesi yolunda atılmış hayati bir adım olarak görülüyor.

Ameliyat ABD'nin New York şehrindeki NYU Langone Health hastanesinde, genetik olarak değiştirilmiş bir domuz kullanılarak yapıldı.

Daha önceki denemelerde domuz hücrelerindeki Glycan adlı bir şeker molekülü yüzünden insan bağışıklık sistemi bu nakilleri reddediyordu. Ancak bu kez bu tür bir uyuşmazlık durumu yaşanmaması için domuz genleri üzerinde oynama yapıldı ve bu molekül çıkarıldı.

Böbreğin nakledildiği kişi böbrek yetmezliği olan ve beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastaydı. Hastanın ailesi doktorlara onay verdi ve hastanın yaşam destek makinesi kapatıldı.

Cerrahlar domuz böbreğini hastanın kan damarlarına bağladılar ancak vücudunun dışında tuttular ve durumu üç gün boyunca gözlemlediler.

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Deney sonucu adeta mucizeviydi. Hastanın bağışıklık sistemi böbreği reddetmediği gibi bozuk böbrek fonksiyonu yüzünden anormalleşen kreatinin seviyesi normale döndü.

Domuz böbreği nakledilmiş bir organdan beklendiği miktarda idrar üretirken deneyi yürüten ekibin başındaki doktorlar bunun önümüzdeki birkaç yıl içinde böbrek hastalığı son seviyelere gelmiş hastalar için kullanılmasının önünün açıldığını belirtti. Bu denemelerinse böbrek nakli için sıra bekleyen kritik durumdaki hastaları kurtaracak önemli bir hamle olması bekleniyor.

Hayvandan insana nakil 17. yüzyıla uzanan bir geçmişe sahip. İlk denemeler kan nakli için yapılmış olsa da ilerleyen dönemlerde domuzlar organ yapılarının insanlara benzemesi nedeniyle kullanılmaya başlandı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) genetik olarak değiştirilmiş domuzlar için geçen yılın aralık ayında onay vermiş ancak domuzdan insana direkt organ nakli için daha fazla belge & çalışmaya gerek olduğunu belirtmişti.

Öte yandan domuzları organ bağışçısı olarak şekilde üretmek etik tartışmalar da yaratıyor. Araştırmaların hayvan hakları konusunda da mutlaka bir yön belirmesi gerektiği ifade ediliyor.