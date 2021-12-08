Dünyada ilk! Bitki bazlı Kovid-19 aşısının etkinlik oranı belli oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicrondan ilk sonuçlar geldiDünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicron'dan ilk sonuçlar geldi#Kovid Aşısı
26 kent alarmda Sağanak ve yoğun kar uyarısı26 kent alarmda! Sağanak ve yoğun kar uyarısı#Meteoroloji
Beşiktaş Şampiyonlar Liginde Fenerbahçeden sonra tarihe geçti Gol yeme rekoru...Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'den sonra tarihe geçti! Gol yeme rekoru...#Beşiktaş
Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak Ek zam gelebilir...Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? Ek zam gelebilir...#Emekli Zammı
Altın için şok tahmin Yatırımcılar dikkatAltın için şok tahmin! Yatırımcılar dikkat#Altın
Beklenen haber sonunda geldi, onay verildi İşte dünyanın yeni umut ışığı...Beklenen haber sonunda geldi, onay verildi! İşte dünyanın yeni umut ışığı...#Omicron
Hakaret, küfür derken el hareketiHakaret, küfür derken el hareketi#Küfür
CHPye burs eleştirisi: Gençlerimiz için her şey feda olsunCHP'ye burs eleştirisi: Gençlerimiz için her şey feda olsun#Gençlik Ve Spor Bakanı
Kripto paraların kaderi yazılıyor... ABDde büyük toplantıKripto paraların kaderi yazılıyor... ABD'de büyük toplantı!#Kripto Para
15 milyar dolarlık anlaşma uzatıldı TCMB ve Katardan ortak açıklama15 milyar dolarlık anlaşma uzatıldı! TCMB ve Katar'dan ortak açıklama#Merkez Bankası
Milyonlar bu haberi bekliyor Tüm gözler kritik toplantıdaMilyonlar bu haberi bekliyor! Tüm gözler kritik toplantıda#Kabine Toplantısı
Çin bu fabrika için yasaları bile değiştirdi ama... İlişki durumu: KarışıkÇin bu fabrika için yasaları bile değiştirdi ama... İlişki durumu: Karışık#Tesla
Kendi programında gözyaşlarıyla açıkladı: Beş aylık oğlumu kaybettimKendi programında gözyaşlarıyla açıkladı: Beş aylık oğlumu kaybettim! #Nick Cannon
47. Pantene Altın Kelebek Ödüllerine ihtişamlı gece47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne ihtişamlı gece#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Katarda Türk polisi sürpriziKatar'da Türk polisi sürprizi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HABERLERDünya Haberleri

Dünyada ilk! Bitki bazlı Kovid-19 aşısının etkinlik oranı belli oldu

#Kovid-19 Aşısı#Bitki Bazlı#KANADA
Dünyada ilk Bitki bazlı Kovid-19 aşısının etkinlik oranı belli oldu

Hızla yayılan Omicron varyantı koronavirüs salgınıyla mücadeleye balta vursa da bilim insanları virüsü yenmek için çalışmalarına devam ediyor. Dünyanın ilk bitki bazlı Kovid-19 aşısı Kanada'da üretildi. Duyuruyu yapan bilim insanları aşını etkinlik oranını da açıklayarak dünyaya umut verdi.

Haberin Devamı

Kanadalı ilaç üreticisi şirket yaptığı açıklamayla dünyaya yeni bir umut verdi. Şirket tarafından geliştirilen aşı dünyanın ilk bitki bazlı Kovid-19 aşısı olurken koronavirüsün dünyadaki en baskın varyantı haline gelmiş olan Delta varyantı için yüzde 75'ten fazla etkinlik sağladı.

Merkezi Kanada'nın Quebec eyaletine bağlı Quebec City kentinde bulunan Medicago adlı şirketin ilaç üreticisi GlaxoSmithKline’ın takviyesiyle zenginleştirilen bitkisel aşısı Delta varyantına karşı yüzde 75.3'lük koruma sağladı.

Etkinlik oranı, iki şirketin ortak gerçekleştirdiği son araştırma sonuçlarıyla kanıtlandı. 

GlaxoSmithKline’ın Dünya Sağlık Şefi Thomas Breuer, yaptığı açıklamada “Bu cesaret verici sonuçlar virüsün ilk versiyonunun artık dolaşımda olmadığı bir çevrede gerçekleştirildi. Küresel Kovid-19 salgını artık baskın hale gelmiş Delta varyantı, yeni ortaya çıkan Omicron varyantı ve bunları izlemesi muhtemel yeni varyantlarla devam edecek." ifadesini kullandı.

Dünyada ilk Bitki bazlı Kovid-19 aşısının etkinlik oranı belli oldu

Haberin Devamı

Aşının çalışma yöntemi ise koronavirüse benzeyen ancak onun genetik materyalini içermeyen, bitki kaynaklı, virüs benzeri parçacıkların kullanılması olarak açıklandı. Bu parçacıklar bitki hücrelerinin içinde üretiliyor, aşı da böylelikle bitkisel bazlı hale geliyor.

Gözden Kaçmasın

En etkili koronavirüs aşısı açıklandı... 76 kat arttıEn etkili koronavirüs aşısı açıklandı... 76 kat arttı!Haberi Görüntüle

Bu yeni aşının şu an dolaşımda olan tüm varyantlar üzerindeki etkinlik oranı yüze 71 oldu. Ancak aşı çalışması devam ederken olmayan ve yeni ortaya çıkan Omicron varyantı bu varyantlara dahil değil.

Aşıyla ilgili klinik deneyler Kanada, ABD, Meksika, Arjantin ve Brezilya'dan, yaşları 18'den büyük 24 bin katılımcı üzerinde gerçekleştirildi.

Dünyada ilk Bitki bazlı Kovid-19 aşısının etkinlik oranı belli oldu

Üretici firma Medicago, aşının kullanım onayı için sağlık bakanlığına başvuruda bulundu. 

Medicago şirketinin sözcüsü Brian Ward, bakanlığın ruhsat vermesi halinde aşının, virüs benzeri parçacık teknolojisini kullanan ilk Kovid-19 aşısı ve insan kullanımı için onaylanmış ilk bitki bazlı aşı olacağını söyledi ve "Bu dünya için bir ilk olacak. Henüz aşı yaptırmamış olanlar ve iki doza ilaveten bir takviye dozuna ihtiyaç duyanlar için de aşımıza önemli bir ihtiyaç olacağını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Gözden Kaçmasın

Dünyayı ayağa kaldıran Omicron araştırması... DSÖden flaş yanıtDünyayı ayağa kaldıran Omicron araştırması... DSÖ'den flaş yanıt!Haberi Görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kovid-19 Aşısı#Bitki Bazlı#KANADA

BAKMADAN GEÇME!

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak?

#Emekli Zammı
Hayvanseverler dikkat Üç hafta kaldı...

Hayvanseverler dikkat! Üç hafta kaldı...

#Evcil Hayvanlar
Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı

Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları