Dünyada ilk! Bitki bazlı Kovid-19 aşısının etkinlik oranı belli oldu

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Kanadalı ilaç üreticisi şirket yaptığı açıklamayla dünyaya yeni bir umut verdi. Şirket tarafından geliştirilen aşı dünyanın ilk bitki bazlı Kovid-19 aşısı olurken koronavirüsün dünyadaki en baskın varyantı haline gelmiş olan Delta varyantı için yüzde 75'ten fazla etkinlik sağladı.

Merkezi Kanada'nın Quebec eyaletine bağlı Quebec City kentinde bulunan Medicago adlı şirketin ilaç üreticisi GlaxoSmithKline’ın takviyesiyle zenginleştirilen bitkisel aşısı Delta varyantına karşı yüzde 75.3'lük koruma sağladı.

Etkinlik oranı, iki şirketin ortak gerçekleştirdiği son araştırma sonuçlarıyla kanıtlandı.

GlaxoSmithKline’ın Dünya Sağlık Şefi Thomas Breuer, yaptığı açıklamada “Bu cesaret verici sonuçlar virüsün ilk versiyonunun artık dolaşımda olmadığı bir çevrede gerçekleştirildi. Küresel Kovid-19 salgını artık baskın hale gelmiş Delta varyantı, yeni ortaya çıkan Omicron varyantı ve bunları izlemesi muhtemel yeni varyantlarla devam edecek." ifadesini kullandı.

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Aşının çalışma yöntemi ise koronavirüse benzeyen ancak onun genetik materyalini içermeyen, bitki kaynaklı, virüs benzeri parçacıkların kullanılması olarak açıklandı. Bu parçacıklar bitki hücrelerinin içinde üretiliyor, aşı da böylelikle bitkisel bazlı hale geliyor.

Bu yeni aşının şu an dolaşımda olan tüm varyantlar üzerindeki etkinlik oranı yüze 71 oldu. Ancak aşı çalışması devam ederken olmayan ve yeni ortaya çıkan Omicron varyantı bu varyantlara dahil değil.

Aşıyla ilgili klinik deneyler Kanada, ABD, Meksika, Arjantin ve Brezilya'dan, yaşları 18'den büyük 24 bin katılımcı üzerinde gerçekleştirildi.

Üretici firma Medicago, aşının kullanım onayı için sağlık bakanlığına başvuruda bulundu.

Medicago şirketinin sözcüsü Brian Ward, bakanlığın ruhsat vermesi halinde aşının, virüs benzeri parçacık teknolojisini kullanan ilk Kovid-19 aşısı ve insan kullanımı için onaylanmış ilk bitki bazlı aşı olacağını söyledi ve "Bu dünya için bir ilk olacak. Henüz aşı yaptırmamış olanlar ve iki doza ilaveten bir takviye dozuna ihtiyaç duyanlar için de aşımıza önemli bir ihtiyaç olacağını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.