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Dünya
DHA
Haber Giriş: 16.04.2020 - 09:45,Son Güncelleme:

Dünyada en çok Corona Virüs vakasının görüldüğü 5’inci ülke Almanya

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Dünyada en çok Corona Virüs vakasının görüldüğü 5’inci ülke Almanya
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Almanya’da Corona Virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 804’e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 134 bin 753 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 309 kişi virüs nedeniyle öldü.

Küresel tehdit haline gelen Corona Virüs salgında Almanya, 134 bin 753 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 804’e çıktı. Ülkede son 24 saatte 309 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 2 bin 543 kişide daha virüs tespit edildi.

 

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