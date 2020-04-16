Dünyada en çok Corona Virüs vakasının görüldüğü 5’inci ülke Almanya

Küresel tehdit haline gelen Corona Virüs salgında Almanya, 134 bin 753 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 804’e çıktı. Ülkede son 24 saatte 309 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 2 bin 543 kişide daha virüs tespit edildi.