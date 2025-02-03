"Dünyada cehennemi yaşıyorum" Annesini, kızını ve torununu aynı saldırıda kaybetti... Geriye bir fincan bir de plastik balık kaldı

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Adam Buhayov'un mezarının etrafı henüz 17 aylıkken ölen çocuğa ebedi uykusunda arkadaşlık ediyor gibi görünen büyüklü küçüklü oyuncak ayılarla çevrili. Ne var ki Adam'ın arkadaşa ihtiyacı yok. Çünkü bir yanında annesi Sophiia Buhayova (27) öbür yanında büyük büyükannesi Tetiana Tarasevych (68) yatıyor.

Burası neredeyse 3 yıldır savaşın pençesinde olan Ukrayna'nın güneyinde bulunan Zaporijya şehrinde bir mezarlık. Adam, Sophia ve Tetiana ise uluslararası kamuoyunun gündemindeki yeri günden güne azalan savaşın yüz binlerce kurbanından sadece üçü.

Adam, Sophiia ve Tetiana, Rusya'nın 7 Kasım 2024'te gerçekleştirdiği bir bombalı saldırıda hayatlarını kaybetti. Bir ailenin üç neslinin son saatleri, Tetiana'nın cep telefonuyla çektiği bir video sayesinde ölümsüzleşti.

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Görüntülerde Adam, Sophiia ve Tetiana, birlikte yürüyüş yapıyor. Kırmızı montu ve yün beresiyle Adam neşeyle koşuştururken Tetiana'nın, "Şapkanı çıkarma, üşürsün" dediği ama Adam'ın söz dinlemediği görülüyor.

"DÜNYADA CEHENNEMİ YAŞIYORUM"

Bu videonun çekildiği anlardan bir saat sonra üçlü evlerine dönmüş yemek yemeye hazırlanırken, Rusya'ya ait bir güdümlü hava bombası yaşadıkları apartmana isabet etti. Yerle bir olan binada Adam, Sophiia ve Tetiana'nın yanı sıra altı sivil hayatını kaybetti.

Sophiia'nın 46 yaşındaki annesi Yuliia Tarasevych, BBC'ye yaptığı açıklamada, ailesinin hem geçmişini hem de geleceğini bir anda kaybettiğini belirterek, yaşamaya devam etmekte zorlandığını söyledi. Gözyaşları içinde annesinin, torununun ve kızının mezar taşlarındaki fotoğraflarına dokunan Yuliiya, "Nasıl yaşayacağımı bilmiyorum. Dünyada cehennemi yaşıyorum. Bir saniye içinde annemi, kızımı ve torunumu kaybettim. Artık onlara en fazla yaklaşabildiğim yer bu mezarlık" diye konuştu.





Sophiia'nın 60 yaşındaki babası Serhiy Lushchay da eşinin üzüntüsünü paylaştığını belirtti. Bir doktor olan Yuliia, "Sık sık mezarlığı ziyaret ediyoruz ve ömrümüz yettiğince de ziyaret etmeyi sürdüreceğiz. Çünkü buraya gelmek acımızı biraz olsun hafifletiyor" dedi.

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Her gelişlerinde gördükleri mezar sayısının arttığını ifade eden Yuliia, "Mezarlık, akıl almaz bir hızla genişliyor" diye konuştu.

Mezarların birçoğu üzerlerindeki mavi-sarı Ukrayna bayrakları ile savaşta hayatını kaybeden askerlere ait.

Zaporijya savaşın ilk günlerinden bu yana Rus askerlerinin hedefi oluyor. Ateş hattına oldukça yakın bir konumda olan bu sanayi şehri, stratejik anlamda çok önemli. Zira Avrupa'nın en büyük nükleer santrali şehrin 55 kilometre dışında bulunuyor. Bu santral şu an Rus güçlerinin kontrolünde.

"YOL BOYUNCA DUA ETTİM AMA…"

Yuliia, bombalı saldırının yaşandığı gün bir iş seyahati nedeniyle Ukrayna'nın batısında bulunduğunu, bu nedenle kızını telefonla arayıp dikkatli olmasını söylediğini anlattı. "Sabah saatlerinden itibaren şehre bombalar düşmeye başlamıştı" ifadelerini kullanan Yuliia, Sophiia'nın kendisine "Sağ ol anne, merak etme. Bize hiçbir şey olmayacak" dediğini belirtti.

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Baba Serhiy ise bir şeyler olduğunu duyduğunda iş yerinde olduğunu, kendisinin de Sophiia'yı aradığını ama ulaşamadığını belirtti.

Ardından yaşadıkları mahallenin WhatsApp grubunda, "Arkadaşlar, enkaz altında kalan kim var?" mesajını görünce beyninden vurulmuşa döndüğünü söyleyen Serhiy, "Apar topar eve gittim. Yol boyunca dua ettim ama dualarım kabul olmadı. Eve vardığımda tek gördüğüm şey enkazdı. Etrafta dolanıp balkonumuzu bulmaya çalıştım. Kaç saat geçti bilmiyorum, belki 2 belki 3; hiçbir şey kalmadığını, kurtuluş umudu olmadığını ancak o zaman idrak edebildim" ifadelerini kullandı.

Sonraki günlerde enkazdan birkaç parça eşya çıkarıldı. Sophiia'ya ait bir porselen fincan nasıl olduysa kırılmadan kalmıştı. Adam'ın banyo yaparken oynadığı plastik balığı ve son gün yürüyüşe çıkarken üzerine giydiği kırmızı montu da molozların arasından çıktı. Yuliia ve Serhiy, bu eşyaların ve kayıpların güzel hatıralarının ailenin hazinesi haline geldiğini söyledi.

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Serhiy, "Her akşam işten eve geldiğimde Adam'ı yürüyüşe götürürdüm. Gökyüzü konusunda çok meraklıydı. Küçücük parmağını havaya kaldırıp sorular sorardı, biz de ona bildiklerimizi anlatırdık. Kuşları çok severdi" dedi. Nitekim aileye ait bir diğer videoda Sophiia, Adam'ı kucağında sallarken etraflarındaki güvercinler dikkat çekiyor.

Yuliia, Adam'ın konuşmaya başladığını belirterek, "Hep gülümseyen bir çocuktu. Sağlıklıydı, güzeldi, akıllıydı. O ve kızım bizi hep çok mutlu ettiler" diye konuştu.

Yuliia, Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna işgali başladıktan sonra kızını güvende olması için İngiltere'ye götürmüştü. Yabancı dil becerileri kuvvetli olan Sophiia, İngiltere ordusu tarafından eğitilen Ukraynalı askerlere çevirmenlik yapıyordu. Ancak Sophiia'nın bir süre sonra Ukrayna'ya dönmek istediğini söyleyen Yuliia, "Bizi, akrabalarını ve ülkesini özlemişti" dedi.

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Sophia'nın Adam'ı Haziran 2023'te dünyaya getirdiğini ve aynı dönemde psikoloji eğitimi almaya başladığını sözlerine ekleyen Yuliia, "Ukrayna'da pek çok insanın psikolojik yardıma ihtiyaç duyduğunu biliyordu" ifadelerini kullandı.

"SİVİLLERİN DE ÖLDÜĞÜNÜ HATIRLAMALARINI İSTİYORUM"

Yuliia bir yandan yas tutarken, Ukrayna'nın yakın zamanda Rusya'yla müzakere masasına oturmak zorunda kalacağının farkında olduğunu da söyledi.

Beyaz Saray'daki ikinci dönemine hızlı bir başlangıç yapan Başkan Donald Trump, Moskova ile Kiev arasında barış görüşmelerinin başlaması için baskılarını sürdürüyor. Ancak hem Yuliia hem de Serhiy, Ukrayna'nın savaşmaya devam etmesi gerektiği görüşünde.

Trump'ın Ukrayna'daki savaşı bir günde bitirebileceği yönündeki iddiasının "kulağa komik geldiğini" söyleyen Yuliia, "Rusya ülkemize gelen, evlerimizi ve ailelerimizi yıkan bir saldırgan. Dolayısıyla ateşkesin ya da barış görüşmelerinin lafı bile olamaz. Topraklarımızı Putin'e bırakıp kayıplarımızın öcünü almazsak, asla kazanamayız" ifadelerini kullandı. Serhiy de Ukrayna topraklarında Rusya'yla kurulacak tek temasın muharebe yoluyla olması gerektiğini belirtti.

Ukrayna'da pek çok kişi, bir ateşkes sağlansa bile Rusya'nın eninde sonunda daha fazlasını almak için geri geleceğine inanıyor. Zira Moskova 2014 yılında Kırım Yarımadası'nı ilhak ettikten 8 yıl sonra geri dönmüş ve Ukrayna'yı yeniden işgal etmişti. Halihazırda Ukrayna topraklarının yaklaşık beşte biri Moskova'nın kontrolü altında bulunuyor.

Zaman da Ukrayna'dan yana değil. 2025 yılı Ukrayna için insan gücünde azalma, ABD'nin sağladığı askeri yardımda kesintiler ve savaşın uluslararası kamuoyunun gündeminden düşmesi gibi olasılıkları getiriyor.

Yuliia bunun normal olduğunu, başka ülkelerde yaşayanların hayatlarına devam ettiklerini belirterek, "İnsanlar sadece bizi düşünerek sürekli stres içinde yaşayamazlar. Yine de yakınlarda bir yerde bir savaş olduğunu, sadece askerlerin değil sivillerin de öldüğünü hatırlamalarını istiyorum" dedi.