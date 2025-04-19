Dünyada bir ilk: Robotlar insanlara karşı... Yapay zeka tekonolojisinde seviye yükseliyor

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Robotlar ile insanların karşı karşıya gelmesi fikri, bilim kurgu filmlerinin korkutucu senaryolarına benzese de şimdilik korkulacak bir durum söz konusu değil.

Çin'de düzenlenen dünyanın ilk insansı yarı maratonunda 20'den fazla robot ile insanlar yarıştı. Çeşitli şirket ve üniversitelerden takımların katıldığı yarış, Çin'in yapay zeka destekli robot teknolojisindeki vitrini haline geldi.

CNN International'da yer alan habere göre, robotlar teknolojik açıdan etkileyici olsalar da insanlara karşı üstünlük kurmak konusunda henüz istenilen seviyelere ulaşamadı.

Kazanan takımın kaptanı, robotların bu özel yarışta insanlara mağlup olmalarına rağmen teknolojilerinin Batı'daki benzer modellerle rekabet edebilecek düzeyde olduğunu söyledi.

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21 KİLOMETREYİ 2 SAAT 40 DAKİKADA KOŞTU

Çeşitli şekil ve boyutlardaki robotlar, teknoloji firmalarının çoğuna ev sahipliği yapan başkent Pekin'in güneydoğusundaki Yizhuang bölgesinde koştu.

Robotlar, yarışa katılan 12.000 insan ile karşı karşıya geldi ve çitlerle çevrili bir kulvarda yan yana koştu. Yarışta kullanılan güzergahta, hafif eğimli bir yol ve dolambaçlı bir parkur kullanılırken toplam koşulacak mesafe 21 kilometre olarak belirlendi.

Yarışta, insanların su içmelerine izin verilmesine benzer şekilde robotlara da yarış sırasında yeni pil takılmasına izin verildi. Yarışamayacak duruma gelen robotların yerine 10 dakikalık ceza karşılığında yedeklerinin konulmasına da müsaade edildi.

Bitiş çizgisini ilk geçen robot, Pekin İnsansı Robot İnovasyon Merkezi tarafından yaratılan Tiangong Ultra oldu. Tiangong Ultra, rotayı 2 saat 40 dakikada tamamladı.

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Yarışın galibi ise rotayı 1 saat 2 dakikada bitirdi.

ENDİŞE EDİLMELİ Mİ?

Çin üretimi robotların, daha önce bisiklet sürdüğü, tekme attığı ve çeşitli akrobatik hareketler sergilediği görüntüler sosyal medyada geniş ilgi çekmişti.

Çin devlet medyası, ekonomik büyümede robotların potansiyel bir itici güç olduğunu belirtmişti.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, 2023 yılında yayınladığı bir belgede, insansı robot endüstrisini "teknolojik rekabette yeni sınır" olarak tanımlamış ve seri üretim için 2025 yılını hedef haline getirmişti.

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Son yıllarda yükselen yapay zeka teknolojisi ve robotlar, insanların makinelere karşı çaresiz kalacağı korkularını tetiklemişti.

Yapay zekanın hızla yaygınlaşarak pek çok iş kolunda endişelere yol açarken düzenlenen yarış, insanların en azından koşma konusunda hâlâ robotlardan üstün olduğunu gösterdi.