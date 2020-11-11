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DHA
Haber Giriş: 11.11.2020 - 21:57 | Son Güncelleme:

Dünyada bir ilk oldu! Down sendromlu gençten büyük başarı

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Dünyada bir ilk oldu! Down sendromlu gençten büyük başarı
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ABD’de Down sendromlu Chris Nikic (21), Florida eyaletinde cumartesi gerçekleşen IRONMAN triatlonunu tamamlayarak, bu etkinliği tamamlayan ilk Down sendromlu kişi oldu.

ABD’nin Florida eyaletindeki Maitland şehrinden Chris Nikic, eyaletin Panama City sahilinde 7 Kasım Cumartesi günü gerçekleşen IRONMAN triatlonunu tamamlayarak, bu etkinliği tamamlayan ilk Down sendromlu kişi oldu. Chris’in 3.8 km yüzdüğü, 180 km bisiklete bindiği ve 42.1 km tam maraton koştuğu ifade edildi.

Dünyada bir ilk oldu Down sendromlu gençten büyük başarı

Chris’in çok aşamalı bu yarışı 16 saat 46 dakika ve 9 saniyede tamamladığı belirtildi. Ayrıca, Chrisin bu başarısıyla ’IRONMAN triatlonunu tamamlayan ilk Down sendromlu kişi’ olarak Guinness Dünya Rekorlarına girdiği belirtildi.

Dünyada bir ilk oldu Down sendromlu gençten büyük başarı


"HER ŞEY MÜMKÜN"

Nikic, bu başarısını sosyal medya hesabından, "Bir yıl önce ’Chris Dünya Şampiyonu’ yazmıştım. Her şey mümkün" ifadeleriyle duyurdu. Yerel medyada yer alan haberlerde ise Chris doğduğunda ailesine doktorlar bu tür başarıların Down sendromlu biri için mümkün olamayacağını söylediği ifade edildi.

Dünyada bir ilk oldu Down sendromlu gençten büyük başarı

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