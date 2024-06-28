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Dünyada bir ilk! Hayvan besleyenlere ‘gaz salım vergisi’

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#Danimarka#Hayvan#Vergi
Dünyada bir ilk Hayvan besleyenlere ‘gaz salım vergisi’
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 07:00

Dünya genelinde karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik çalışmalar devam ederken, Danimarka tarıma yönelik dünyanın ilk karbon vergisi uygulamasını duyurdu.

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Danimarka hükümetinin yeni önerisine göre, ülkede 2030 yılından itibaren hayvan yetiştiricilerinden inek, koyun ve domuz başına sera gazı salınımları için vergi alınacak. Danimarka İstatistik Kurumu’nun en güncel verilerine göre, İskandinav ülkesinde 1.4 milyon inek bulunuyor. Tipik bir Danimarka ineği yılda yaklaşık 6 metrik ton CO2 eşdeğeri üretiyor. Süt ürünleri ve domuz eti ihracatçısı olan Danimarka, domuzları da vergilendirecek ancak inekler çok daha yüksek emisyon üretiyor.

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#Danimarka#Hayvan#Vergi

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