Dünyada bir ilk! Dijital kimlik için tarih verildi

Teknolojinin hayatımızın her alanına dokunduğu günümüzde dijitalleşme kervanına kimlikler de dahil oldu.

Ukrayna, dijital kimlik projesine izin vererek bu alanda adım atan ilk ülke olarak tarihe geçti.

Ukrayna parlamentosu dün yapılan oylama ile yasa değişikliğini kabul etti.

Bu karar sonrası 23 Ağustos’tan itibaren dijital kimlik uygulamasının başlaması resmiyet kazandı.

Bu tarihten itibaren Diia isimli mobil uygulama pasaport ve kimlik yerine kullanılabilecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy konuya ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Ülkemiz bir ilke imza attı. Emeği geçenlere teşekkürler"

Benzer uygulamalar Polonya ve Güney Kore gibi ülkelerde de kullanılıyor. Ancak Ukrayna mobil kimliği gerçek kimlik ile eşdeğer tutan ilk ülke oldu.

Yapılan açıklamada Diia uygulamasının kimlik, ehliyet, pasaport ve öğrenci kimliği gibi pek çok belgeye ev sahipliği yapacak.

Ancak Ukrayna vatandaşları, bu uygulamayı başka bir ülkeye seyahat ederken kullanamayacak.

"DİJİTAL AŞI SERTİFİKASI HAZİRAN AYINDA HAZIR"

İspanya Dışişleri Bakanı ise bugün yaptığı açıklamada dijital aşı sertifikasının Haziran ayında hazır olacağını duyurdu.

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