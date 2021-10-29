DÃ¼nyada 29 Ekim kutlamalarÄ±

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29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± kutlamalarÄ± kapsamÄ±nda birÃ§ok Ã¼lkede Ã§eÅŸitli etkinlikler dÃ¼zenlendi.

AVUSTRALYA



TÃ¼rkiyeâ€™nin Canberra BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi baÅŸkentteki AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±â€™nda, Sydney BaÅŸkonsolosluÄŸu Hyde Park AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±â€™nda ve Melbourne BaÅŸkonsolosluÄŸu da kent merkezindeki Federasyon MeydanÄ±'nda tÃ¶ren dÃ¼zenledi.

29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± kutlamalarÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen tÃ¶renler, Avustralyaâ€™daki yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) kÄ±sÄ±tlamalarÄ±ndan dolayÄ± sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da katÄ±lÄ±mla gerÃ§ekleÅŸti.

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Melbourne Federasyon MeydanÄ±'ndaki gÃ¶ndere, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kuruluÅŸunun 98. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla her yÄ±l olduÄŸu gibi bu senede Ä°stiklal MarÅŸÄ± eÅŸliÄŸinde TÃ¼rk bayraklarÄ± Ã§ekildi.

GÃ¶ndere Ã§ekilen TÃ¼rk bayraklarÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™nin "Milli GÃ¼nÃ¼" olmasÄ± nedeniyle 24 saat boyunca gÃ¶nderde kalacak.

ABD



TÃ¼rkiye'nin Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Hasan Murat Mercan'Ä±n ev sahipliÄŸinde bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik rezidansÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen etkinliÄŸe, Kovid-19 Ã¶nlemleri Ã§erÃ§evesinde sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da kiÅŸi alÄ±ndÄ±.

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YaklaÅŸÄ±k 300 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinlik, Ä°stiklal MarÅŸÄ± ve ABD milli marÅŸÄ±nÄ±n okunmasÄ±yla baÅŸladÄ±.

Davetin ilerleyen dakikalarÄ±nda BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Mercan ve eÅŸi Ä°nci Mercan, davetlilerle birlikte Ayten Alpmanâ€™Ä±n "Memleketim" ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± sÃ¶yledi. SonrasÄ±nda TÃ¼rk subaylarÄ± Zeybek oynadÄ±.

Konuklara TÃ¼rk yemekleri ve TÃ¼rk kahvesi ikram edildi.Â

KATAR



TÃ¼rkiye'nin Doha BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi rezidansÄ±nda verilen 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± resepsiyonuna, KatarlÄ± bakanlar, yabancÄ± misyon temsilcileri, askeri ataÅŸeler ve davetliler katÄ±ldÄ±.

Program, Ä°stiklal MarÅŸÄ± ve Katar milli marÅŸÄ±nÄ±n okunmasÄ±yla baÅŸladÄ±.

TÃ¼rkiye'nin Doha BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Mustafa GÃ¶ksu, resepsiyonda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, yÄ±llarca sÃ¼ren Milli MÃ¼cadele'yi kazanan TBMM'nin, bu tarihte modern demokratik TÃ¼rk devletinin temellerini attÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

GÃ¼Ã§lÃ¼ halkÄ±, demokrasisi, bÃ¼yÃ¼yen ekonomisi, baÄŸÄ±msÄ±z dÄ±ÅŸ politikasÄ±, silahlanma ve savunma yeteneklerine olan Ã¶zgÃ¼veni ile TÃ¼rkiye'nin, bÃ¶lgede ilham kaynaÄŸÄ± olmaya devam ettiÄŸini ifade eden GÃ¶ksu, TÃ¼rkiye'nin aynÄ± zamanda dÃ¼nya Ã§apÄ±nda Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ arzulayan halklar iÃ§in de bir ilham kaynaÄŸÄ± olduÄŸunu dile getirdi.