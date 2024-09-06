Dünyaca ünlü yıldızlardan Biden'a 'Gazze mektubu

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Dünyaca ünlü sinema oyuncuları Bradley Cooper, Ariana Grande, Jennifer Lopez, Joaquin Phoenix, Selena Gomez, Kristen Stewart, Jenna Ortega, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına son verilmesi için ABD Başkanı Biden'a mektup yazdı.

Hollywood yıldızları, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarının sona ermesi ve daha fazla can kaybı yaşanmasının önüne geçilmesi için çağrıda bulundu.

Mektupta, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak sizden ve ABD Kongresi'nden, bir can daha yitirilmeden Gazze'de bir an önce gerilimi düşürme ve ateşkes çağrısında bulunmanızı istiyoruz" denildi.

"Son 11 ayda 40 binden fazla insan öldürüldü ve 92 binden fazla insan yaralandı. Bu sayılar, vicdan sahibi her insan için felakettir" ifadesi yer alan mektupta, "İnancı ya da etnik kökeni ne olursa olsun tüm yaşamların kutsal olmasını ve sivillerin öldürülmesini kınıyoruz" açıklaması yapıldı.

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Mektupta, Gazze'de yaşayan iki milyon kişinin yarısının çocuk olduğu ve üçte ikisinden fazlasının mülteci olduğu vurgulanırken, insani yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına izin verilmesi gerektiği belirtildi.

ABD'nin acıların sona erdirilmesinde hayati bir diplomatik rol oynayabileceği vurgulanan mektupta, "sesimizi ABD Kongresi, UNICEF, Sınır Tanımayan Doktorlar, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ve diğer pek çok kuruluşun sesine katıyoruz. Hayat kurtarmak ahlaki bir zorunluluktur. UNICEF'in sözleriyle ifade edecek olursak, 'Merhamet ve uluslararası hukuk üstün gelmelidir.” ifadesine yer verildi.

Mektupta, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye atılan 70 bin tondan fazla bomba ve füzenin her 10 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olduğu belirtildi.

Mektup, "Oradaki tüm insanlar ve onların dünyanın dört bir yanındaki sevdikleri için duyduğumuz acı ve yasın ötesinde, ortak insanlığımız için bükülmez bir irade ile motive oluyoruz. Gelecek nesillere sessizliğimizin, seyirci kaldığımızın ve hiçbir şey yapmadığımızın hikayesini anlatmayı reddediyoruz" sözleriyle son buldu.