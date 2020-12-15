Dünyaca ünlü tasarımcıya cinsel saldırıdan gözaltı

79 yaşındaki Peter Nygard'ın çok sayıda küçük kıza ve kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Winnigep kentinde gözaltına alındığı öğrenildi.

New York'ta savcılar Nygard'ın bir kısmı reşit olmayan çok sayıda kadınla ilgili cinsel amaçlı ticaret, şantaj ve başkaca suçlarla itham edildiğini açıkladı.