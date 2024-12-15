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Dünyaca ünlü şirketi ifşaladı: Evinde ölü bulundu

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#Openaı#Chatgpt#İntihar
Dünyaca ünlü şirketi ifşaladı: Evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 15:20

26 yaşındaki Suchir Balaji, yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi üreten OpenAI firmasını ifşaladı. Açılan davanın kilit ismi olarak görülen Balaji, polis memurları tarafından evinde ölü bulundu.

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ABD'li milyarder Elon Musk'ın kurucuları arasında yer aldığı dünyaca ünlü yapay zeka şirketinin adı yeni bir skandala karıştı. OpenAI şirketini ifşalayan Suchir Balaji, ABD'nin San Francisco eyaletindeki dairesinde intihar etmiş halde bulundu.

New York Post gazetesinde yer alan habere göre, OpenAI şirketinde araştırmacı olarak çalşan 26 yaşındaki Balaji, 26 Kasım'da sağlık kontrolüne çağrıldıktan sonra daireye giden polis memurları tarafından ölü bulundu.

Dünyaca ünlü şirketi ifşaladı: Evinde ölü bulundu

Balaji'ye yapılan otopsinin ardından açıklama yapan adli tabiplik, cinayete dair herhangi bir kanıt bulunmadığını ve Balaji'nin kendini öldürdüğüne inandıklarını belirtti.

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DAVANIN KİLİT İSMİYDİ

Balaji, ölmeden önce OpenAI şirketini, yapay zeka uygulaması ChatGPT ile ABD telif hakkı yasasını ihlal etmekle suçlamıştı.

18 Kasım'da The Times gazetesi, Balaji'yi, OpenAI şirketine karşı açtıkları davada kullanacakları "benzersiz ve ilgili belgelere” sahip bir kişi olarak göstermişti.

Söz konusu davada, Microsoft ve OpenAI'nin gazetecilik etiği ve yasallığını açıkça göz ardı ederek muhabir ve editörlerinin çalışmalarını çaldıkları iddia ediliyordu.

OpenAI tarafından CNBC'ye yapılan açıklamada, “Bugün bu inanılmaz üzücü haberi öğrendiğimizde yıkıldık ve kalplerimiz bu zor zamanda Suchir'in sevdikleriyle birlikte” denildi.

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#Openaı#Chatgpt#İntihar

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