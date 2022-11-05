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Dünyaca ünlü şeften restoranını kapatma kararı: Artık tat ve koku alamıyorum

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#İngiltere#Michelin Yıldızlı Restoran#Şef Sebastian
Dünyaca ünlü şeften restoranını kapatma kararı: Artık tat ve koku alamıyorum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2022 17:30

Dünyaca ünlü şef restoranını kapatma kararı aldı. Lezzet severler kararın sebebini duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.

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İngiltere’nin Oswestry kentinde Michelin yıldızlı ünlü bir restoranın şefi olan Mark Sebastian Fisher, tat ve koku alma duyusunu kaybetti. Müşterilere tatmadığı yemekleri satmak istemeyen Sebastian, dünyaca ünlü restoranını kapatma kararı aldı.

Üst düzey bir şef olan Sebastian ve restoranı, dünyaca ünlü mutfaklara verilen Michelin ödüllerinde 2 yıldıza layık görülmüştü. 33 yıldır aynı restoranı işleten dünyaca ünlü şef, Fransa ve İsviçre’de aldığı özel eğitimler ile mutfağını dünyanın en iyileri arasına sokmayı başarmıştı.

Dünyaca ünlü şeften restoranını kapatma kararı: Artık tat ve koku alamıyorum

KOVİD-19 YÜZÜNDEN TAT VE KOKU DUYULARINI KAYBETTİ

Sebastian, kısa süre önce geçirdiği Kovid-19 hastalığı yüzünden, kalıcı olarak tat ve koku alma duyusunu kaybetti. Sebastian yaptığı açıklamada, “Kovid nedeniyle tüm tat ve koku alma duyumu kaybettim ve şimdi yemekleri servis etmeden önce diğer aile üyelerine ve personele güveniyorum.” dedi.

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Müşterilerine sunum yapmadan önce yemeklerinin kokusuna ve tadına bakamayan dünyaca ünlü şef, yılbaşında son servislerini yapacağını duyurdu. Müşterilerine yolladığı bir mesajda, restoranın daha sonraki bir tarihte yeniden açılma ihtimalinin olduğunu ancak şimdilik yavaşlama zamanının geldiğini söyledi.

DÜNYACA ÜNLÜ MUTFAK ARTIK SADECE KAHVALTI SUNACAK

Yılbaşından itibaren restoran sadece konaklama ve kahvaltı sunacak.

Ünlü mutfakta ödüllü yemeklerin arasında en dikkat çeken sunumlar, midye, istiridye, karides, kerevit ve ıstakoz da dahil olmak üzere sunulan güzel bir deniz ürünleri tabağı olarak ilk sırada yer alıyor.

Dünyaca ünlü şeften restoranını kapatma kararı: Artık tat ve koku alamıyorum

SON YEMEK DAVETİ

Kovid-19 nedeniyle yeteneğinin büyük bir kısmını oluşturan duyularını kaybettiği için üzgün olduğunu belirten Sebastian, “Yavaşlama zamanının geldiğine karar verdik. Son birkaç yılda gitgide restoranın bir parçası haline gelen çocuklarımız artık üniversiteyi bitirmiş ve kariyerlerine Oswestry dışında başlıyorlar. Özellikle son birkaç yıl, kendimize biraz daha zaman ayırmanın önemini de bize gösterdi. Herkese teşekkür ediyorum.” mesajını paylaştı.

 

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#İngiltere#Michelin Yıldızlı Restoran#Şef Sebastian

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