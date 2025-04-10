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Dünyaca ünlü rock yıldızının eşini polis vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Rock Yıldızı#Eşi#Polis Kovalamacası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2025 12:09

Dünyaca ünlü rock yıldızının eşi, polis tarafından vurularak gözaltına alındı. 90'lı yıllara damgasını vuran Weezer'ın bassçısı Scott Shriner'ın eşi Jillian Lauren'in, polise silah doğrultması nedeniyle vurulduğu belirtildi.

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Dünyaca ünlü rock grubu Weezer'ın bassçısı Scott Shriner'ın 51 yaşındaki eşi Jillian Lauren, Los Angeles'ta yaşanan kovalamacanın ardından polis tarafından vurularak gözaltına alındı.

90'lı yıllara damgasını vuran rock yıldızının eşi, vurulduktan sonra tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Dünyaca ünlü rock yıldızının eşini polis vurdu

Los Angeles polisi, bebek bakıcısıyla birlikte gözaltına alınan Lauren'in kendilerine silah doğrulttuğu gerekçesiyle vurulduğunu açıkladı.

ELİNDE SİLAHLA DIŞARI ÇIKTI

Dailymail gazetesinde yer alan habere göre, polis, otoyolda 3 aracın karıştığı vur-kaç olayı ihbarı aldıktan sonra harekete geçti, olay yerinden yaya olarak kaçan kişiyi yakalamak için takip başlatıldı.

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Dünyaca ünlü rock yıldızının eşini polis vurdu

Şüpheli şahsın polis kovalamacası sırasında Lauren'in bahçesindeki çiçekleri mahvettiği ve havuzuna daldığı, bahçesine zarar gelmesine sinirlenen Lauren'in de elinde silahıyla dışarı çıktığı iddia ediliyor.

Dünyaca ünlü rock yıldızının eşini polis vurdu

Lauren, polislerin arka arkaya verdiği "silahını bırak" emrine uymadı. Görevliler Lauren'in silahını kendilerine doğrulttuğunu ve ateş ettiğini öne sürüyor.

Dünyaca ünlü rock yıldızının eşini polis vurdu

Silahını bırakmayan Lauren, polis tarafından omzundan vuruldu. Kurşun yarasıyla birlikte evine geri dönen Lauren, daha sonra bebek bakıcısıyla beraber dışarı çıktı.

Cinayete teşebbüs sebebiyle gözaltına alınan Lauren, vur-kaç olayıyla ilgisi olmadığını belirtti ve sadece polisten kaçan şüpheliden evini korumak istediğini ifade etti.

Dünyaca ünlü rock yıldızının eşini polis vurdu

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Polisin kovaladığı şüpheli ise, üzerinde sadece iç çamaşırı varken yakalandı.

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#Rock Yıldızı#Eşi#Polis Kovalamacası

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