Dünyaca ünlü rock yıldızının eşini polis vurdu

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Dünyaca ünlü rock grubu Weezer'ın bassçısı Scott Shriner'ın 51 yaşındaki eşi Jillian Lauren, Los Angeles'ta yaşanan kovalamacanın ardından polis tarafından vurularak gözaltına alındı.

90'lı yıllara damgasını vuran rock yıldızının eşi, vurulduktan sonra tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Los Angeles polisi, bebek bakıcısıyla birlikte gözaltına alınan Lauren'in kendilerine silah doğrulttuğu gerekçesiyle vurulduğunu açıkladı.

ELİNDE SİLAHLA DIŞARI ÇIKTI

Dailymail gazetesinde yer alan habere göre, polis, otoyolda 3 aracın karıştığı vur-kaç olayı ihbarı aldıktan sonra harekete geçti, olay yerinden yaya olarak kaçan kişiyi yakalamak için takip başlatıldı.

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Şüpheli şahsın polis kovalamacası sırasında Lauren'in bahçesindeki çiçekleri mahvettiği ve havuzuna daldığı, bahçesine zarar gelmesine sinirlenen Lauren'in de elinde silahıyla dışarı çıktığı iddia ediliyor.

Lauren, polislerin arka arkaya verdiği "silahını bırak" emrine uymadı. Görevliler Lauren'in silahını kendilerine doğrulttuğunu ve ateş ettiğini öne sürüyor.

Silahını bırakmayan Lauren, polis tarafından omzundan vuruldu. Kurşun yarasıyla birlikte evine geri dönen Lauren, daha sonra bebek bakıcısıyla beraber dışarı çıktı.

Cinayete teşebbüs sebebiyle gözaltına alınan Lauren, vur-kaç olayıyla ilgisi olmadığını belirtti ve sadece polisten kaçan şüpheliden evini korumak istediğini ifade etti.

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Polisin kovaladığı şüpheli ise, üzerinde sadece iç çamaşırı varken yakalandı.