Dünyaca ünlü rock efsanesi Bruce Springsteen hakkında gözaltı gerçeği ortaya çıktı!

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; 71 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, Sandy Hook semtindeki bir eğlence alanında gözaltına alındı. Springsteen'e madde etkisi altında araç kullanma, dikkatsiz araç kullanma ve kapalı bir alanda alkol tüketme suçlamaları yöneltildi.

Springsteen'in gözaltı sırasında güvenlik güçlerine zorluk çıkarmadığı da Amerikan medyasına yansıyan bilgiler arasında...