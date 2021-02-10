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Dünya
hurriyet.com.tr - Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 10.02.2021 - 19:03 | Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü rock efsanesi Bruce Springsteen hakkında gözaltı gerçeği ortaya çıktı!

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Dünyaca ünlü rock efsanesi Bruce Springsteen hakkında gözaltı gerçeği ortaya çıktı!
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Dünyaca ünlü rock yıldızı Bruce Springsteen'in 14 Kasım 2020'de New Jersey'de gözaltına alındığı ortaya çıktı. The Boss (Patron) unvanıyla tanınan Springsteen'in alkol ve madde etkisi altında araç kullanmakla suçlandığı öğrenildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; 71 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, Sandy Hook semtindeki bir eğlence alanında gözaltına alındı. Springsteen'e madde etkisi altında araç kullanma, dikkatsiz araç kullanma ve kapalı bir alanda alkol tüketme suçlamaları yöneltildi.

Springsteen'in gözaltı sırasında güvenlik güçlerine zorluk çıkarmadığı da Amerikan medyasına yansıyan bilgiler arasında...

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