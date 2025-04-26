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Dünyaca ünlü ressamın eseri 'yanlışlıkla' çöpe atıldı

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#Andy Warhol#Sanat Eseri#Çöp
Dünyaca ünlü ressamın eseri yanlışlıkla çöpe atıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2025 10:41

Hollanda'da Maashorst Belediyesi, aralarında dünyaca ünlü ressam Andy Warhol'un Kraliçe Beatrix’i tasvir ettiği bir eserin de olduğu 46 sanat eserinin kazara atıldığını açıkladı.

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Hollanda’daki Maashort Belediyesi, aralarında ünlü sanatçı Andy Warhol’un bir eserinin de olduğu 46 sanat eserinin geçen yıl yapılan yenileme çalışmaları sırasında ‘büyük olasılıkla’ yanlışlıkla çöpe atıldığını bildirdi.

Warhol’un söz konusu eserinde Hollanda’nın eski kraliçesi Beatrix tasvir ediliyordu. Yetkililer, aralarında Warhol tarafından serigrafi baskı yöntemiyle 1980’li yıllarda yapılan, yaklaşık 15 bin avro değerindeki eserin de olduğu sanat eserlerinin geçen sene belediye binasından kaybolduğunu belirtti.

Olayla ilgili yapılan incelemenin sonuçları, eserlerin renovasyon sırasında bodrum katta muhafaza edildiğini, sanat eserlerinin nasıl muhafaza edileceğiyle ilgili yönerge eksikliğinin eserlerin atılmasına sebep olmuş olabileceğini ortaya koydu.

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Belediyeden dün yapılan açıklamada, sanat eserlerinin Uden’deki belediyedeki çalışmalar sırasında depoya kaldırıldığı kaydedildi. Açıklamada, “Sanat eserleri, büyük olasılıkla yanlışlıkla çöple birlikte kaldırıldı” ifadelerine yer verildi.

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#Andy Warhol#Sanat Eseri#Çöp

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