Dünyaca ünlü ressamın eseri modern sanat rekoru kırdı

Avusturyalı ressam Gustav Klimt'in "Elisabeth Lederer" portresi, ABD'nin New York kentindeki Sotheby's Müzayede Evinde açık artırmaya çıkarıldı. 1914-1916 arasında yapılan yaklaşık 1.8 metre uzunluğundaki tablo, 20 dakika süren açık artırmada 236.4 milyon dolara alıcı buldu.

Bu, "modern sanat" kategorisinin en pahalı eseri ve bir müzayedede satılan en pahalı ikinci sanat eseri oldu. Sanat eserini satın alan kişinin ismi açıklanmadı.

"Müzayedede satılan en pahalı sanat eseri", 2017 yılında 450.3 milyon dolara satılan Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi adlı eseriydi. "Modern sanat kategorisinin en pahalı eseri" ise 2022'de 195 milyon dolara satılan Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresiydi.

ELİSABETH LEDERER

Tabloda Viyana'nın en zengin ailelerinden, Avusturyalı sanat koleksiyoncuları August ve Serena Lederer'in kızı Elisabeth Lederer'i tasvir ediliyor. Renkli tablo, Lederer ailesinin Nazi Almanyası'nın 1938'de Avusturya'yı ilhak etmesinden önceki lüks yaşamını konu alıyor. Elisabeth Lederer portresi, Naziler tarafından yağmalanmış ve II. Dünya Savaşı sırasında çıkan bir yangında neredeyse yok olmanın eşiğinden dönmüş, 1948'de Lederer'in kardeşi Erich Lederer'e iade edilmişti. 1983'e kadar Erich Lederer'de kalan portre, 1985 yılında Estee Lauder'in varisi Leonard A. Lauder'in özel sanat koleksiyonunun bir parçası haline gelmişti. Tablo, Lauder'in bu yıl 92 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından satışa çıkarılmıştı.