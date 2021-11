Dünyaca ünlü oyun firması Activision-Blizzard, Müslümanlardan özür diledi!

Haberin Devamı

Activision, geçtiğimiz aylarda Call of Duty’nin yeni oyunu Vanguard’ı duyurmuştu. Merakla beklenen oyun geçtiğimiz hafta resmi olarak yayınlandı. Oyunun yayınlanmasıyla birlikte bir tartışma da meydana geldi.

Oyunun 'zombi' modundaki Stalingrad haritasında bir zemine dağılmış ve bazıları ise kana bulanmış Kur'an-ı Kerim sayfaları görüldü.

Müslüman kullanıcıların tepkisini çeken sahnelerden dolayı Activision-Blizzard'dan da açıklama geldi.

Call of Duty Orta Doğu sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan açıklamada, görüntülerin oyuna yanlışlıkla dahil edildiğini belirterek, “Call of Duty herkes için yapılır. Geçen hafta yanlışlıkla dahil edilen, Müslüman toplumuna duyarsız içerikler vardı ve fark edildiği an oyundan çıkarıldı. Oyundaki gibi görünmemeliydi. Derinden özür dileriz. Gelecekte bu tür olayların yaşanmaması için, durumu ele almak için kendi içimizde acil adımlar atıyoruz” ifadelerine yer verdi. Ardından oyundaki Kur'an sayfaları yerine boş sayfalar dahil edildi.