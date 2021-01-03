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Haber Giriş: 03.01.2021 - 15:56 | Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü fast food zincirinden skandal görüntüler!

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Dünyaca ünlü fast food zincirinden skandal görüntüler!
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ABD'de dünyaca ünlü bir fast food zincirinde çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Bir çalışanın elini pantolonunun içine soktuktan sonra patateslere dokunduğu ve masaların üzerine çıkıp dans ettiği, restoranda sigara içtiği görüntülere sosyal medyada binlerce yorum yapıldı, birçok kişi görüntüleri rezalet olarak tanımladı.

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  • ABDden skandal görüntüler, fast food zincirinden açıklama yapılmadı
  • ABDden skandal görüntüler, fast food zincirinden açıklama yapılmadı
  • ABDden skandal görüntüler, fast food zincirinden açıklama yapılmadı
  • ABDden skandal görüntüler, fast food zincirinden açıklama yapılmadı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

ABD'nin Missouri eyaletine bağlı Springfield'de yaşayan 21 yaşındaki TikTok kullanıcısı Kelsey Kwiatkowski 16 Aralık'ta bir video paylaştı

Ünlü bir fast food zincirinin mutfağında çekilmiş görüntülerde Kelsey Kwiatkowski, bir elini pantolonunun içerisinde sokmuş bir şekilde görünüyordu.

Skandal görüntülerde bir mesai arkadaşı Kwiatkowski'den büyük boy patates çıkarmasını istiyor ve Kwiatkowski, ellerini yıkamadan patates kızartması verirken görülüyor.

Kelsey sosyal medya hesabından, aynı restoranın masasında oturup sigara içtiği ve tezgâhta dans ettiği başka görüntüler de paylaştı.

16 Aralık'tan bu yana 2 buçuk milyondan fazla kez izlenen görüntüler büyük tepki topladı.

Kelsey Kwiatkowski, mide bulandıran görüntülerin şaka olarak çekildiğini ve sosyal medyada yayınladığını iddia etti.

Kelsey, görüntüleri çeken kişinin gerçek bir müşteri olmadığını sadece şaka videosu için rol yapan bir arkadaşı olduğunu ileri sürdü.

Fast food zincirinin yetkililerinden herhangi bir açıklama yapılmazken, görüntülere on binlerce yorum yapıldı.


Dünyaca ünlü fast food zincirinden skandal görüntüler

Dünyaca ünlü fast food zincirinden skandal görüntüler


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