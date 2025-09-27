Dünya zirveyi böyle gördü

Haberin Devamı

- Amerikan CNN, Trump’ın Erdoğan’ın Ukrayna savaşının sona erdirilmesinde oynayabileceği role ilişkin beklentilerini gündemine taşıdı. Haberde, Trump’ın Erdoğan’ı “her iki tarafça da saygı gören bir lider” olarak nitelendirdiği ve “büyük bir etkiye sahip olabileceğini” düşündüğü kaydedildi.

- Washington Post gazetesinin, “Trump, Beyaz Saray’ın Ortadoğu, Rusya ve F-35 satışlarına odaklandığı bir dönemde Erdoğan’ı ağırladı” başlıklı haberinde Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Gazze ve Ukrayna’daki barış süreçleri için kritik müttefik olarak gördüğü kaydedildi. Trump’ın, sıcak ilişkiler içerisindeki Cumhurbaşkanı Erdoğan’a F-35’lerin satışının sinyalini verdiğini belirten WP, ABD Başkanı’nın Erdoğan’dan “çok zeki” ifadesiyle bahsettiğini aktardı.

- İngiliz kamu yayıncısı BBC, zirveyi “Trump, Erdoğan’a Rus petrolü satın almayı durdurması çağrısında bulundu” başlığıyla servis etti.

- Times of Israel, Erdoğan ile Trump’ın 2019’dan bu yana ilişkilerinin çok iyi gittiğini belirtti. “Trump, Erdoğan’ı Ukrayna ve Gazze’deki savaşları sona erdirme çabalarında kritik bir ortak ve güvenilir bir aracı olarak görüyor” diyen Times of Israel, Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarına sahip olmasının İsrail için oldukça endişe verici bir durum olduğu vurgulandı ve “Tel Aviv’in bölgedeki askeri üstünlüğünü koruması gerektiği” ifade edildi.

GÖRÜŞME ATİNA’YI ENDİŞELENDİRDİ

LİDERLER zirvesi ve öncesindeki karşılama sırasında yaşananlar Atina’da hem şaşkınlık hem de büyük endişe ile karşılandı. Yunan medyası, görüşmenin Türkiye açısından başarılı geçtiği, Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hayranlık beslediği görüşünde birleşirken, “iki liderin ilişkileri dostluktan da öte” diyenler oldu. Atina’daki endişeyi, Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimeri’nin Genel Yayın Yönetmeni Aleksis Papahelas, “Karşımızda ABD’de istediğini yapabilecek güce sahip ve Erdoğan’a hayranlık besleyen bir Trump var. Yunan hükümeti ve ABD’deki Yunan lobisi, bizi ilgilendiren konuların Trump’ın ilgi alanına girebilmesi için yoğun çaba sarfetmeli” diyerek yansıtırken, “Erdoğan, Beyaz Saray’da ağırlanan Avrupalı liderlerden farklıydı. Mesafeli durdu. Avrupalı liderler gibi Trump’a dalkavukluk yapmadı” dedi. Yunan başkentindeki şaşkınlığı görüşmeyi izleyen bazı gazetecilerin, “Onca yıldır zirveler takip ediyoruz. Trump’un hiçbir lideri bu kadar göklere çıkardığına hiç rastlamadık” yorumları da yansıttı. Kathimerini gazetesi “Trump F-35’leri Türkiye’ye vermek için formül arıyor” başlığıyla görüşmeyi duyururken, “Herşeyi aldı” manşetini atan Ta Nea gazetesi ise “Görünen o ki Erdoğan Beyaz Saray’dan istediklerinin tümünü alıyor” diye yazdı.