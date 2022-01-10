Dünya zirvelerine KKTC bayrağı dikiyordu... Birkan’ın cenazesi lefkoşa’da

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Cenazeyi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar karşıladı, 10 milli sporcu da tabutu taşıdı. Cenazenin getirilmesine Tatar’ın yanı sıra Türkiye’nin ABD’deki temsilcilikleri müdahil oldu. Uzun’un cenazesi daha sonra doğduğu Güzelyurt ilçesine götürüldü. Uzun, burada düzenlenecek törenin ardından bugün Lefkoşa’da def-nedilecek. 11 yıldır ABD’de yaşayan Kıbrıslı genç, dünyanın en yüksek 5 noktasına tırmandığı ‘7 kıta 7 zirve’ projesi çerçevesinde Antark-tika’nın en yüksek dağı Vinson’da KKTC bayrağı dalgalandırmıştı.