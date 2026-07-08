Dünya yeniden diken üstünde... İran'dan Hürmüz Boğazı kararı

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İran devlet televizyonu Press TV, İranlı bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, İran’ın olası bir ABD saldırısı durumunda Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapatacağını ve saldırılara şiddetli karşılık vereceğini söyledi.

Söz konusu kaynak, son iki günde yaşanan gelişmelerin Tahran’ın kararlılığını artırdığını ve yeni bir askeri stratejiyi hayata geçirdiğini ifade ederek, İran'ın, Hürmüz Boğazı için savaşmaya hazır olduğunu aktardı.

Ayrıca İran’ın, hedef bankasını güncellediğini ve uğradığı her saldırıya misli ile karşılık vereceğini vurgulayan kaynak, mutabakat zaptına göre, Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin İran’ın belirlediği düzenlemeler kapsamında gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

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İlgili kaynak, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik son açıklamaları ile hiçbir kazanım elde edemeyeceğini ve müzakereleri de kesinlikle kaybedeceğini savunarak, “Her türlü tehdide güçlü bir karşılık verilecektir. İran, ABD ile bölgedeki ortakları arasında hiçbir ayrım yapmıyor." ifadelerini kullandı.

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İRAN’DAN TRUMP’IN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesindeki konuşmasında, İran'a yönelik bugün yeni bir saldırı düzenleyebileceklerini söylemişti. İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran aleyhine açıklamalarına tepki göstererek, maceracı girişimlere derhal karşılık verileceğini belirtti.

Velayeti, yeni gerilimlerin sorumlusu ve mutabakatı bozduğunu sözlü olarak da itiraf etmekle suçladığı Trump'ı bölgeyi bir kez daha ateşe sürüklemekle eleştirdi.

İRAN: KATİL TRUMP İLE ANLADIĞI DİLDEN KONUŞMAK GEREKİYOR

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Trump’ın İran’a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Trump’ın İran'a yönelik saldırı tehdidini bir güç gösterisi değil, "yıllardır zorbalık ve yaptırımlara rağmen İran'ı dize getirmeyi başaramayan bir politikanın yenilgi itirafı" olarak nitelendiren Garibabadi, "Katil Trump ile anladığı dilden konuşmak gerekiyor; görünüşe göre güç dilinden daha iyi anlıyor." dedi.

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ABD Başkanı Trump, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesindeki konuşmasında, İran'a yönelik bugün yeni bir saldırı düzenleyebileceklerini söylemişti.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında basına değerlendirmelerde bulunmuş, "Dün gece onları çok sert vurduk. Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız." ifadelerini kullanmıştı.​​​​​​​

CENTCOM: 20’DEN FAZLA SAVAŞ GEMİSİ DEVRİYE GEZİYOR

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, ABD ordusunun Orta Doğu bölgesindeki askeri varlığını sürdürdüğü vurgulandı. Açıklamada, "Bugün, CENTCOM güçleri bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemeye devam ederken, 20’den fazla ABD Donanması savaş gemisi Orta Doğu genelindeki sularda devriye görevi yürütüyor" denildi.

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Açıklamada ayrıca, geçtiğimiz ay ABD Donanması’na ait savaş gemileri ve hava unsurlarının, Amerikan ordusunun gücünü ve ateş kapasitesini sergilemek amacıyla Umman Denizi’nde yakın düzende seyir gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu açıklama, ABD-İran arasında bu gece düzenlenen karşılıklı saldırılar ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’da düzenlen NATO Zirvesi sırasındaki, "İran ile ateşkes benim için bitti. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum" açıklamasının ardından geldi.

BOĞAZDAN 12 MİLYON VARİL PETROL GEÇTİ

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın başladığı 28 Şubat öncesi Hürmüz Boğazı'ndan günlük ortalama 130 ticari gemi geçiş yapıyordu. Bu tarihten itibaren günlük gemi geçişleri savaş öncesine göre yüzde 90'ın üzerinde düşüş göstermişti. Ancak, ABD ve İran'ın 14 Haziran'da sağladığı ve 18 Haziran'da imzalanarak yürürlüğe giren mutabakat sonrası Boğaz'daki trafik toparlanma sinyalleri vermeye başladı.

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Savaş sonrası Hürmüz Boğazı'nda en yüksek gemi trafiği 76 gemiyle 24 Haziran'da görüldü. Veri analitik şirketi Kpler verilerinden derlenen bilgilere göre, Boğaz'dan 3-5 Temmuz tarihlerinde toplam 108 gemi geçişi kaydedildi. Boğaz'dan 6 Temmuz'da toplam 36, 7 Temmuz'da ise 41 ticari gemi geçti. Hürmüz Boğazı'ndan dün 6,1 milyon varili Suudi Arabistan, 3,9 milyon varili Birleşik Arap Emirlikleri ve 2 milyon varili Katar'dan yüklenen en az 12 milyon varil ham petrol taşındı. Ancak, Hürmüz Boğazı'nda toparlanma sinyalleri veren gemi trafiği Umman yakınlarında iki geminin vurulması ve ABD Başkanı Trump'ın İran'la ateşkesin sona erdiğini açıklaması üzerine yeni bir baskıyla karşı karşıya kaldı. Trump ayrıca Tahran'la yeni bir anlaşma ihtimalini de reddetti.