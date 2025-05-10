Dünya yeni Katolik lideri konuşuyor: Papa Leo’nun şifreleri

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Katolik dünyasının yeni liderinin seçildiği önceki akşam saatlerinde Vatikan’daki Sistine Şapeli’nin bacasından çıkan beyaz dumanla tüm dünyaya duyurulurken, yaklaşık bir saat sonra ABD’li kardinal Robert Prevost, 267’nci Papa olarak Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan kalabalığı selamladı. Bu konuma gelen ilk ABD’li olma unvanını taşıyan Prevost, Papalık ismi olarak 14’üncü Leo adını aldı. Seçim döneminde öne çıkan adaylardan biri olmayan 69 yaşındaki Papa’nın bilinmeyenleri ve önümüzdeki dönemde Katolik Kilisesi’ni nasıl bir yola sokacağına dair görüşler de ortaya çıkmaya başladı.

KİLİSE GEÇMİŞİ UZUN

- 14 Eylül 1955’te ABD’nin Chicago kentinde doğan Papa Leo, 1982 yılında rahip olarak atandı.

- 1985-1999 yıllları arasında Peru’da görev yaptı. 2015 yılında Peru vatandaşlığı da alan Papa Leo’nun buradaki misyonerlik faaliyetlerinin görüşlerini derinden etkilediği belirtiliyor.

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- 1999’da Chicago başrahibi olan Papa Leo, 2014 yılında selefi Papa Françesko tarafından Peru’nun Chiclayo Piskoposluğu’na atandı.

- Ocak 2023’te Vatikan Piskoposlar Dairesi’nin başkanı ve Latin Amerika Papalık Komisyonu’nun başkanı oldu.

- 30 Eylül 2023’te ise Papa Françesko tarafından kardinal yapıldı.

SÜRPRİZ BİR SEÇİM OLDU

- Konklav öncesi muhtemel Papa listelerinin neredeyse hiçbirine girmeyen Papa Leo’nun seçimi ABD’liler arasında bile şaşkınlıkla karşılandı.

- Amerikan basınına konuşan birçok isim kardinallerin asla bir ABD’li Papa seçmeyeceklerini düşündüklerini aktarıyor. Leo’nun seçiminde ise ABD’li olmasından ziyade hem yüksek nitelikli bir profili olması hem de selefi Françesko’nun çizgisine yakın olmasının etkili olduğu düşünülüyor.

YOKSULLARIN PAPASI

- Papa’nın selefi Françesko ile aynı düşündüğü konular var ve muhafazakâr bloğun temsilcisi değil. Kendi tarzını oluşturacağı değerlendiriliyor.

- Selefiyle benzer çizgide oldukları konular göç, yoksulluk ve kilise içinde diyaloğu teşvik etme. Yoksulların ve işçilerin hakkını savunan Papa 13’üncü Leo’ya atıfla aldığı ismi de yeni Papa’nın toplumsal adalet vurgusunu sıklıkla dile getireceğine işaret ediyor.

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- Eşcinsellik, kürtaj ve ötanazi gibi Katolik dünyasında son yıllarda tartışma yaratan bazı diğer konularda muhafazakâr bir tutum sergileyebilir.

- Önceki akşam Vatikan’daki Aziz Petrus Katedrali’nin balkonuna çıktığında sözlerine, “Barış sizinle olsun” diyerek başlayan Papa Leo, diyalog köprüleri kurma ve kapsayıcılık mesajları verdi.

CÜPPEDE MESAJ MI VAR

- Papa Leo’nun Aziz Petrus Bazilikası’ndaki ilk konuşmasında yaptığı kıyafet tercihinin de kendi dönemine dair bir mesaj barındırdığı yorumları geldi.

- 2013’teki seremonide yalnızca beyaz bir cüppe ile balkona çıkan selefi Françesko’nun aksine, Leo beyaz cüppenin üstüne geleneksel kırmızı papalık giysisini geçirdi.

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- Leo’nun tercihi, ilk konuşmasında övgüyle andığı Françesko’nun mirasını üstlenmekle birlikte, gelenekten de beslenen farklı bir rota çizeceğinin mesajı olarak algılandı.

TRUMP’LA TERS DÜŞER Mİ

- Tarihteki ilk ABD’li Papa’nın büyük tartışmalar yaratan ikinci Donald Trump dönemine denk gelmesi, konunun politik tarafına olan ilgiyi de arttırdı.

- ABD basınındaki haberlere göre Chicago’nun New Lenox bölgesinde seçmen kaydı bulunan Papa Leo, 2000, 2004, 2008, 2012 ve 2024 genel seçimlerinde oy kullanmış. 2008’de Demokrat Parti, 2012 ve 2016’da ise Cumhuriyetçi Parti’de başkanlık ön seçimleri için oy vermiş.

- Göç konusundaki duruşu nedeniyle ABD Başkanı Trump ve Papa Leo’nun ters düşmesi muhtemel. X hesabında son dönemde doğrudan Trump yönetiminin göç politikasını eleştiren makaleler paylaştığı görülen Papa Leo’ya, Trump tabanını oluşturan “MAGA” kitlesi kısa sürede “Marksist Papa” lakabını taktı bile.

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‘PAPA OLACAK ÇOCUK’

- Papa Leo’nun iki kardeşinden biri olan John Prevost, Amerikan basınına yaptığı açıklamalarda, kardeşinin her zaman rahip olmak istediğini, hatta çocukken “ütü masasını sunak yaparak rahip rolü oynadığını” söyledi.

- John Prevost, Papa Leo birinci sınıftayken bir komşularının kendisine “İlk Amerikan Papa olacaksın” dediğini aktardı.

- Villanova Üniversitesi’nde matematik okuyan Papa Leo, öğrenciliği sırasında yerel bir kilisede bahçıvan olarak çalışmış.

- Peru’da görev yaptığı dönemde; keçi, ördekli pilav ve turunçgillerle marine edilen bir balık yemeği olan ‘ceviche’ ise en sevdiği yemekler olmuş.

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‘PAPA’NIN BACKHAND’İ MÜTHİŞ’

- Papa Leo spora da oldukça düşkün. Memleketi Chicago’nun beyzbol ekiplerinden Chicago Sox taraftarı olan Papa Leo, aynı zamanda bir tenis tutkunu.

- İtalyan basınına konuşan tanıdıkları Leo’nun “mükemmel bir backhand’e sahip zorlu bir rakip” olduğunu söylüyor.