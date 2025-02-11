Dünya yapay zekâ için Paris’te toplandı

Haberin Devamı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ülkesi ve Avrupa Birliği için ABD ve Çin’in başı çektiği yapay zekâ teknolojileri alanında atılım fırsatı olarak gördüğü iki günlük zirveye, organizasyonun eşbaşkanı olan Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin yanı sıra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve ABD Başkan Yardımcısı James David Vance gibi çok sayıda üst düzey isim katılıyor. Ayrıca Microsoft, OpenAI, Google, Anthropic ve Sakana AI gibi küresel teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin de katılacağı etkinliğin misafir listesi bin kişinin üzerinde. Paris’teki zirvede, İngiltere ve Güney Kore’de yapılan önceki iki zirveden farklı olarak güvenlik endişelerinden ziyade yapay zekâ teknolojilerinin getireceği fırsatlar ve erişilebilirlik konularına odaklanılıyor.

Haberin Devamı

PARİS ATILIM PEŞİNDE

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, zirve öncesi verdiği demeçlerde ABD’li ve Çinli teknoloji şirketlerinin diğer ülkelerle arayı açtığı belirtilen yapay zekâ alanında “Avrupa’nın yarışmacı konumda olmadığına” dikkat çekerek, bu alandaki yatırımlarını arttıracaklarını duyurdu. ABD ve Kanadalı şirketlerin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) gelecek toplam 109 milyar dolarlık yatırımla bu konuda çalışmalar yapılacağını söyleyen Macron, söz konusu girişimin ABD yönetiminin duyurduğu 500 milyar dolarlık Stargate projesinin muadili olduğunu söyledi.

VERİ MERKEZİ PROJESİ

Fransa’nın bu noktadaki en büyük yatırım hedefi ise yapay zekâ teknolojileri için kilit önemi bulunan veri merkezi inşası. Çok sayıda nükleer enerji tesisiyle Avrupa’nın net enerji ihracatçılarından biri olan Fransa, nükleer sayesinde hem yeterli hem de çevreye duyarlı bir veri merkezi inşası için uygun konumda olduğu savıyla yatırımcılara ulaşmaya çalışıyor. Fransa’nın veri merkezine ek olarak yapay zekâ üzerine çalışacak Paris merkezli bir araştırma kampusu kurma projesi var. Avrupa’dan yapay zekâ alanında “acil stratejik uyanışa” geçmesini isteyen Macron, 2030’a kadar bu alanda 100 bin araştırmacı eğitmeyi ve ülke genelinde 35 veri merkezi kurmayı hedeflediklerini belirtti. Ancak Macron’un yapay zeka adımlarını atabilmesi için AB’nin yapay zeka düzenlemelerini esnetmesi gerektiği belirtiliyor.

Haberin Devamı

VANCE İLK GEZİYE ÇOLUK ÇOCUK GİTTİ

Paris’teki yapay zekâ zirvesi ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki önemli isimlerin de dünya sahnesine çıkışının ilk ayağını oluşturacak. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance göreve geldikten sonra ilk yurt dışı seyahati Yapay Zekâ Zirvesi için Paris’e yaptı. Vance, Paris’e eşi Usha ve 3 küçük çocukları Ewan, Vivek ve Mirabel ile gitti.

MÜNİH ZİRVESİNE GEÇECEK

Dünya liderleriyle ikili görüşmeler de yapacak olan Vance, daha sonra Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Almanya’da Münih Güvenlik Konferansı’na katılacak. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ilk uluslararası görüşmelerine bu hafta başlıyor.

Haberin Devamı

RUBIO ORTADOĞU’YA GİDİYOR

Almanya’daki iki ABD askeri komutanlığı ziyaret edecek olan Hegseth, NATO savunma bakanları ve Ukrayna’nın destekçileri toplantılarına katılacak. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Münih konferansı sonrası 13-18 Şubat tarihlerinde İsrail, BAE ve Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceği Ortadoğu turuna çıkacak.