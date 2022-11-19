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Dünya üstünde sadece 50 kişide olan 'kurt adam' sendromu ile doğdu! 'İnsanlar sokakta üzerime taş atardı'

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#Lalit Patidar#Kurt Adam Sendromu#Hipertrikoz
Dünya üstünde sadece 50 kişide olan kurt adam sendromu ile doğdu İnsanlar sokakta üzerime taş atardı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 12:21

Orta çağlardan beri sadece 50 kişide görülen son derece nadir bir sendromla dünyaya gelen 17 yaşındaki Lalit Patidar yaşadığı tüm zorbalıklara rağmen hayata nasıl tutunduğunu anlattı. 'Kurt adam sendromu' nedeni ile tüm vücudu kıllarla kaplı olan Patidar'ın anlattıkları, özel durumları nedeni ile dışlanan birçok insan için ilham kaynağı oldu.

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Hindistan'ın Madhya Pradesh bölgesindeki Nandleta isimli küçük bir köyde yaşayan 17 yaşındaki Lalit Patidar, orta çağlardan beri sadece 50 kişide görülen son derece nadir bir sendromla dünyaya geldi.

KURT ADAM SENDROMU İLE DÜNYAYA GELDİ

Hipertrikoz yani bizim bildiğimiz adıyla 'KURT ADAM SENDROMU' nedeni ile tüm vücudu kıllarla kaplı olan Patidar şu anda lise son sınıfta.

Dünya üstünde sadece 50 kişide olan kurt adam sendromu ile doğdu İnsanlar sokakta üzerime taş atardı
BİRÇOK KEZ ZORBALIĞA UĞRADI

Çiftçi bir ailenin çocuğu olan genç adam görünüşü nedeni ile şimdiye kadar birçok kez zorbalığa uğradı. Ancak özel durumu onu hayata küstürmedi.

Yaşadığı her şeye rağmen hayata pozitif baktığını belirten Lalit, yeni hedefinin başarılı bir Youtuber olmak olduğunu belirtti ve hayallerini insanlarla paylaştı.

Dünya üstünde sadece 50 kişide olan kurt adam sendromu ile doğdu İnsanlar sokakta üzerime taş atardı

"6-7 YAŞINA GELENE KADAR FARKLI OLDUĞUMU ANLAMADIM"

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Çifti bir ailenin çocuğu olduğunu belirten Latit, 6-7 yaşlarına gelene kadar durumunun farklı olduğunu anlayamadığını belirterek hikayesini şöyle anlattı;

"Ailem doktorun beni doğumda tıraş ettiğini söylüyor ama ben 6-7 yaşıma gelene kadar sorunu fark etmemiştim. Tanıdığım herkesten farklı olarak, vücudumun her yerinde tüylerin uzadığını ilk kez o zaman fark ettim.

"ÇOCUKLAR ONLARI ISIRACAĞIMI SANIP KAÇARDI"

Doktorlar 'hipertrikoz' denilen bir sendromum olduğunu söyledi. Nadir görülen bir durum ve bildiğim kadarıyla dünyada sadece elli kişide var. Ailemdeki kimsede böyle bir hastalık geçmişi yok, sadece ben varım.

Küçük olduğum zamanlar bu duruma çok üzülmüyordum ancak ailem çok endişeliydi.

Küçük çocuklar beni görünce korkup, onları hayvan gibi ısıracağımı düşünerek kaçardı ama nedenini anlayamazdım. Büyüdükçe tüm vücudumun kıllı olduğunu ve herkesten farklı olduğumu keşfettim"

Dünya üstünde sadece 50 kişide olan kurt adam sendromu ile doğdu İnsanlar sokakta üzerime taş atardı

TEDAVİSİ YOK

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17 yaşındaki genç, durumunun tedavisi olmadığını biliyor ve artık bununla yaşamayı öğrendi.Verdiği mücadelenin sonunda onu benzersiz yapan şeyin aslında hastalığı olduğunu anlatan Latit,"Bu durumun bir tedavisi yok. Vücudumdaki kıllar saç gibi uzamaya devam edecek. Çok uzarsalar keserim, başka çarem yok" dedi.

"ARKAMDAN MAYMUN DİYE BAĞIRIP, SOKAKTA TAŞ ATARLARDI"

Okul hayatı boyunca onun neler yaşadığından habersiz arkadaşlarının kendisi ile sürekli dalga geçtiğini anlatan Latit, "Arkadaşlarım bana çok korkutucu olduğumu söyler ve arkamdan 'maymun' diye bağırırlardı. Sokaktaki insanlar bana taş atardı ki bu ne olduğunu bilmeyen küçük bir çocuğa yapılacak en büyük haksızlık." dedi ve ekledi;

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"İnsanlar hala bu durumun tedavisi var mı diye soruyorlar ve çocuklarını korkmasınlar diye benden uzak tutuyorlar. Ama tüm bunlar beni mutlu bir hayat sürmekten alıkoyamaz.

Dünya üstünde sadece 50 kişide olan kurt adam sendromu ile doğdu İnsanlar sokakta üzerime taş atardı

"BEN EŞSİZİM, KENDİMLE GURUR DUYUYORUM"

Yolculuğum sırasında çok şey öğrendim, en önemlisi milyonda bir olduğumu, asla pes etmemem gerektiğini ve hayatı dolu dolu yaşamam gerektiğini öğrendim.

Sıradan insanlardan iyi bir şekilde farklıyım, ben eşsizim. Çoğu zaman farklılıklarımız en büyük gücümüzdür ve kendim olmaktan gurur duyuyorum."

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#Lalit Patidar#Kurt Adam Sendromu#Hipertrikoz

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