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Dünya ülkeleri İsrail’i kınadı ‘savaşı bitirin’

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#BM#İsrail#Türkiye
Dünya ülkeleri İsrail’i kınadı ‘savaşı bitirin’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 07:00

Türkiye ile 16 ülkenin yanı sıra Avrupa Birliği ile Arap Birliği’nin yayımladığı New York Bildirisi’nde, İsrail’in Gazze’deki sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları, şehirdeki kuşatma ve açlık kınanarak saldırıların, yıkıcı bir insani felakete yol açtığı vurgulandı.

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Birleşmiş Milletler’de yapılan Filistin Meselesine Barışçıl Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konferansı’nda, New York Bildirisi yayımlandı. Türkiye, Fransa, Suudi Arabistan, Brezilya, Kanada, Mısır, Endonezya, İrlanda, İtalya, Japonya, Ürdün, Meksika, Norveç, Katar, Senegal, İspanya, İngiltere, AB ve Arap Birliği bildiriye katıldı. Bölgede her türlü terörün ve şiddetin sona ermesini vurgulayan kararda, Gazze’deki savaşın derhal sona ermesi ve İsrail güçlerinin Gazze’den tamamen çekilmesi gerektiği vurgulandı.

TÜRKİYE PARANTEZ AÇTI

Konferansta Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz temsil ederken, Türk yetkililer şerh açıklamasında bulundu. Açıklamada, “On yıllardır süregelen İsrail uygulamaları dikkate alındığında, Filistinli grupların silah bırakması; ancak bağımsız, egemen bir Filistin devletinin 1967 sınırları temelinde mümkün gözüküyor. Filistinli gruplar arasında varılacak bir anlaşmaya dayanarak başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde kurulmalı” denildi. Öte yandan bildiri ekinde devletlerin çok sayıda öneri ve tavsiyesine de yer verildi.

ANKARA/AA

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#BM#İsrail#Türkiye

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