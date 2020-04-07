Dünya turuna korona molası

‘Mysland’ adlı 24 metrelik yelkenliyle geçen ekim ayında Çeşme Limanı’ndan ayrılarak dünya turuna çıkan Cem Akdeniz ve Ekber Levent, koronavirüs salgını nedeniyle Karayipler’deki St. Marteen Adası’nda mahsur kaldı. Tekne, yelken ve deniz kültürü dergisi Naviga Magazin ekibinin bağlantı kurduğu Cem Akdeniz, içinde bulundukları durumu şöyle anlattı: “Şu an marinada mahsur kaldık. Sokağa çıkma yasağı var ve adaya tüm girişler durduruldu. Denizden gelen tekneler de adaya giremiyor ve çıkamıyor. Diğer adalara da çıksak gidebileceğimiz bir yer yok çünkü hiçbir yere uçuş gerçekleşmiyor. Adada benzinlikler ve marketler hariç her yer kapalı ve vaka sayısı yavaş olsa da artmaya devam ediyor.

KASIRGA SEZONU BAŞLIYOR

Burada 15 Haziran’da kasırga sezonu başlıyor. O tarihe kadar karantina bitse de bitmese de adadan ayrılmak zorundayız. Bundan sonraki planımız, en az altı ayı kasırga bölgesinin dışında bulunan güneydeki Trinidad ve Tobago’da geçirmek. Eğer oraya hareket edene kadar karantina kalkmazsa vardığımızda 14 günlük karantina sürecini teknede geçirmeyi göze alacağız. Belki de hiçbir şekilde oraya giremeyeceğiz.”